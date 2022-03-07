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    EkonomiBenzin fiyatı ne kadar oldu, İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzinin günce litre fiyatı kaç TL? Benzine yeni zam geldi mi?
    HaberlerEkonomi Haberleri Benzin fiyatı ne kadar oldu, İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzinin günce litre fiyatı kaç TL? Benzine yeni zam geldi mi?
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    Benzin fiyatı ne kadar oldu, İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzinin günce litre fiyatı kaç TL? Benzine yeni zam geldi mi?

    Benzin fiyatı ne kadar oldu, benzine yeni zam geldi mi? Benzin ve motorine zam geldi. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre benzine 57 kuruş, motorine 1,44 TL zam yapıldı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzinin günce litre fiyatı kaç TL?

    07.03.2022 - 16:41 |
    Benzin fiyatı ne kadar oldu, İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzinin günce litre fiyatı kaç TL? Benzine yeni zam geldi mi?

    EPGİS tarafından yapılan açıklamaya göre benzin ve motorine zam geldi. 8 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak zam benzinde 57 kuruş, motorinde 1,44 TL olarak gerçekleşecek. İşte yeni zam sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzinin günce litre fiyatı…

    GÜNCEL BENZİN FİYATI NE KADAR?

    Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 57 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 44 kuruş zam geldi.

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 18,77 liradan satılan benzinin litre fiyatı 19,34 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 18,68 liradan 19,25 liraya, İzmir'de 18,80 liradan 19,37 liraya çıkacak.

    Ankara'da ortalama 19,86 liradan satılan motorinin litre fiyatı 21,30 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 19,77 liradan 21,21 liraya, İzmir'de 19,86 liradan 21,30 liraya çıkacak.

    EPGİS'ten yapılan açıklama:

    Benzin fiyatı ne kadar oldu, İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzinin günce litre fiyatı kaç TL Benzine yeni zam geldi mi

     

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