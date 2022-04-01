Benzine indirim geliyor! Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam araç sahiplerinin gündeminde. Brent petrol yeni haftaya düşüşle başladı. Son 1 ayda Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle benzin fiyatlarındaki dalgalanma Çin’in kapanma kararının ardından aşağıya çekiliyor. Peki, Benzin fiyatı düşecek mi? Benzin fiyatları fiyatları ne kadar olacak? Benzin indirimi ne zaman? Motorine indirim gelecek mi? İşte tüm detaylar…

BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş indirim yapılması bekleniyor. 2 Nisan Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 80 kuruş fiyat indirimi gelebilir.

BENZİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Son indirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19 liraya düşecek.

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR OLDU?

Brent petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüş, 1 Nisan 2022'de de devam ediyor.

Spot piyasada Brent petrol varil fiyatı 104 dolar seviyesine geriledi.

MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Motorinde ise fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.

Brent petrol fiyatındaki düşüşün ardından, akaryakıt fiyatlarında aşağı ya da yukarı yönlü bir değişiklik olmadı.

Son olarak 31 Mart'ta motorinde 88 kuruşluk bir indirim gerçekleşmişti.

Brent petrol fiyatındaki düşüşün ardından benzine indirim yolda...

2 Nisan Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 80 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

Motorinde ise fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.

Son indirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19 liraya düşecek.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

İstanbul'da motorin litre fiyatı 21,20 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19 lira 80 kuruştan satılıyor.