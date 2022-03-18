Balık fiyatları uçuşa geçti! Kilosu 500 lira...

Trabzon’da balıkçı tezgahlarında bugünlerde balık çeşitlerinin az olması yerini kültür balıklarına bırakırken en pahalı balık ise kilosu 500 TL’den satılan Kalkan Balığı oldu.

Çoğu balıkçı esnafı teknelerin kar ve fırtına nedeniyle denize açılamayınca iş yerlerini açmadı.

Tezgâhlarda genellikle kültür balıkları ağırlıklı olurken sezon başından beri istikrarlı bir şekilde av veren istavrit bugünlerde azalınca bu durum balıkçı esnafını üzdü. Bu sezon hamsiden sonra istavrit ile ayakta durmaya çalıştıklarını belirten balıkçılar onun da azalmasıyla sezonu neredeyse kapattıklarını söylediler.

Balıkçı esnaflarında Ahmet Çoğalmış, yaklaşık 1 ay önce kilosunu 20-25 TL’den sattıkları istavriti bugünlerde 40-50 TL’den satmaya başladıklarını belirterek “Hava muhalefeti nedeniyle nedeniyle tekneler denize açılamayınca balık çeşitleri az gelmeye başladı. Bu sene kışın sert geçmesi balıkçıları olumsuz etkiledi diyebiliriz. Tezgâhlarımızda genelde yetiştirme balıkları yer alıyor. İstavrit 40- 50 TL, az çıktığı için fiyatı da arttı. Sezon başında bol çıkmıştı ancak bugünlerde azalınca onunda fiyatı yükseldi. İstavritin kilosunu 1 ay önce 15-20 TL idi ancak şimdi fiyatı 40-50 TL arasında seyrediyor. Levrek 85-90 TL, çupra 80 TL, somon 40-60 TL. Sezon bundan sonra pek verimli geçmez. İstavrit ile bir süre daha devam ederiz. Zaten 15 Nisan’da da av yasağı başlayacak. Müşteriler genellikle hamsi, istavrit ve mezgit soruyor” dedi.

Tezgahların en pahalı balığı Kalkan olduğunu kaydeden Çoğalmış, “Kalkan Balığının kilosu 400-500 TL arası. Önümüzdeki günlerde Kalkan Balığı mevsimi başlıyor. En yüksek fiyatı bugün. En ucuz olduğu zamanlar 100-120 TL ‘den sattık. İki üç ay sonra Kalkan bol avlanır fiyatı düşer diye umut ediyorum” diye konuştu.

Balıkçı esnaflarından Süleyman Çakır da “Tekneler denize açılamayınca balık çeşidi yok denecek kadar azaldı. Tezgahlarımızda genelde kültür balıkları yer alıyor. Ara sıra Samsun taraflarından mezgit geliyor ancak o da pahalı olduğu için pek satılmıyor. İstavrit de bugünlerde azaldı, olanın da fiyatı 40 TL’den satılıyor. Av yasağı başladıktan sonra kıyı balıkçıların getirdiği balıkları satacağız. Bu sezon palamut yoktu. Hamsi zaman zaman oldu. İstavrit te uzun süre devam etti ancak bugünlerde o da azaldı. Bu sezon bizi kurtaran istavrit oldu. Geçen sene istavrit fazla yoktu” şeklinde konuştu.