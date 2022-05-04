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    EkonomiBakan Varank: Türkiye geçen yıl 2 milyar dolarlık gemi ihracatına imza attı!
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    Bakan Varank: Türkiye geçen yıl 2 milyar dolarlık gemi ihracatına imza attı!

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde bulunan SANMAR Tersanesi'ni ziyaret etti. Denize açılarak römorkörleri test eden Varank, Türk denizcilik sektörünün son yıllarda büyük bir ivme yakaladığını belirterek, “Türkiye sadece geçen yıl 2 milyar dolarlık gemi ihracatına imza attı” dedi.

    04.05.2022 - 11:35 | | İHA
    Bakan Varank: Türkiye geçen yıl 2 milyar dolarlık gemi ihracatına imza attı!

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde bulunan SANMAR Tersanesi'ni etti. Römorkörle denize açılan Bakan Varank, deniz taşıtının yangına müdahale ve kurtarma çalışmalarındaki performansını ile ani manevra sistemlerini test etti.

    Test sonrası gazetecilere açıklama yapan Varank, "Bu deniz araçları küçük boyutlu olmalarına rağmen özellikle yüksek teknolojili ve kabiliyetli gemiler. Büyük tonajlı gemilerin çekilmesi veya yangın söndürme, arama kurtarma çalışmalarında da kullanılıyorlar. Tabi Türk denizcilik sektörü, özellikle gemi inşa sektörü son dönemde büyük bir ivme kazandı. Özellikle Yalova tersanelerimiz yüksek teknolojili gemiler üreten bir tersane haline geldi" diye konuştu.

    Bakan Varank: Türkiye geçen yıl 2 milyar dolarlık gemi ihracatına imza attı


    “Geminin kendi etrafında bir su duvarı oluşturarak nasıl yangının içerisine girebildiğini bize gösterdiler”

    Römorkörü kullanarak yaptığı testte geminin çok kısa sürede durduğunu anımsatan Varank, şu ifadeleri kullandı:

    "Çünkü pervaneleri 360 derece dönebilen pervaneler. Çok yüksek tonajlı gemileri çekebiliyorlar. Yangında nasıl söndürme yaptığını gördük. Geminin kendi etrafında bir su duvarı oluşturarak nasıl yangının içerisine girebildiğini bize gösterdiler. Tabi bunlar çok ciddi kabiliyetler. Bu tersanemizden şimdiye kadar 300 römorkör inşa edilip bir kısmı yurt dışına ihraç edildi. Bir kısmı ise Türkiye'de kullanılıyor. Burası çok ciddi siparişler almaya devam ediyor. Tersane, gemi inşa sektörümüz inşallah yüzümüzü ağartmaya devam edecek." Bakan Varank kullandığı römorkörün özelliklerini beğendiğini belirterek, “Tam yol ileri giderek yangın söndürmede nasıl pompalar kullanılıyor, gemi kendi etrafında nasıl çok hızlı bir şekilde manevra yapabiliyor, nasıl kısa sürede durabiliyor bunu beraberce test etmiş olduk. Bizim için ilginç bir deneyimdi" diye konuştu.

    Bakan Varank: Türkiye geçen yıl 2 milyar dolarlık gemi ihracatına imza attı


    “Türkiye'ye geçen sene yaklaşık 2 milyar dolarlık gemi ihracatına imza attı”

    Tersane ve gemi inşa sektörünün Türkiye'ye yüksek katma değer getirmesinden dolayı çok memnun olduklarına da vurgu yapan Varank, "Özellikle ihracatla döviz getirici bir sektör haline gelmesinden dolayı memnunuz. Türkiye'ye geçen sene yaklaşık 2 milyar dolarlık gemi ihracatına imza attı. Bunun büyük bir bölümü bu tersanelerden yapıldı. Bu tersane bölgesinde 35 bin vatandaşımız çalışıyor ve evine ekmek götürüyor. Dolayısıyla böyle önemli bir sektörün böyle önemli işler başarıyor olması ve bunu bizzat test etmemiz de bizi gerçekten memnun etti” dedi.

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