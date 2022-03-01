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    EkonomiAnkara halk ekmek fiyatı 2022! Ankara’da halk ekmeğe zam mı geldi, halk ekmek Ankara’da kaç TL oldu?
    HaberlerEkonomi Haberleri Ankara halk ekmek fiyatı 2022! Ankara’da halk ekmeğe zam mı geldi, halk ekmek Ankara’da kaç TL oldu?
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    Ankara halk ekmek fiyatı 2022! Ankara’da halk ekmeğe zam mı geldi, halk ekmek Ankara’da kaç TL oldu?

    Ankara halk ekmek fiyatı merak ediliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, halk ekmeğin yarından itibaren 2 liradan satılacağını duyurdu.

    01.03.2022 - 13:33 |
    Ankara halk ekmek fiyatı 2022! Ankara’da halk ekmeğe zam mı geldi, halk ekmek Ankara’da kaç TL oldu?

    Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, günlük bir milyon üretim kapasitesine sahip halk ekmekte, artan maliyetlere rağmen, uzun süredir fiyat artışı yapılmadığı hatırlatılarak halk ekmeğe zam yapıldığı duyuruldu.

    Ankara’da halk ekmek ne kadar oldu?

    Un, maya, işçi maliyetleriyle enerji ve diğer giderlerde yaşanan artışların çok yüksek seviyelere ulaşması nedeniyle fiyat artışının zorunlu hale geldiği belirtilen açıklamada, "Ankara Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatı, 2 Mart 2022 itibarıyla kar elde etmeksizin ve maliyetine 2 lira olarak belirlenmiştir." ifadesine yer verildi.

     

     

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