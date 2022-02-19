Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Altında flaş tahmin! Tarih verdi! Gram altın 1000 lira...

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz, para ve emtia piyasalarının gündeminden düşmüyor. ABD ve NATO’nun Rusya’ya karşı tutumuyla birlikte jeopolitik riskler küresel bir boyut kazandı.

Bu durum yatırımcı davranışları üzerinde büyük rol oynadı. Ukrayna kriziyle birlikte yatırımcılar kripto paralar ve hisse piyasaları gibi riskli varlıklardan kaçarken güvenli liman olarak görülen altına yöneldi.

ONS ALTIN 1900 DOLARI AŞTI

Ons altın haftanın ilk işlem gününe 1862 dolardan başladı. Ukrayna ordusunun Rusya yanlısı ayrılıkçılarla çatışmaya girmesi, Rusya’nın Ukrayna’ya olası bir işgal girişimi ihtimalini kuvvetlendirdi. Bu gelişmeyle birlikte cuma günü 1904 doları aşan ons altın 8 ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve 1900 dolar seviyesinden kapandı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise ons altın yüzde 3.1 oranında değerlendi. Ons altın son 3 haftadır primli bir seyir izleyerek yatırımcısına kazandırıyor.

GRAM ALTIN 830 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTI

Ons altında görülen sert yükseliş hareketi yurt içinde gram altın fiyatının yukarı yönlü seyretmesinde etkili oldu. Pazartesi gününe 808 liradan başlayan gram altın, cuma günü 834 lirayı aştı ve 833 liradan kapandı. Gram altın bu hafta yatırımcısına yüzde 3.2 oranında kazandırdı. Son 3 haftalık fiyat hareketine bakıldığında gram altındaki primli seyir de dikkat çekti.

GÖZLER FED KARARINDA

ABD Merkez Bankası Fed’in faiz artırımı beklentilerinin altını etkilediğini dile getiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Fed’in yıl içinde 0.50 ya da 0.25 oranlarında yaklaşık 5 kez faiz artırması bekleniyor. Bu durumda yılsonunda faiz oranı yüzde 2’lere çıkacak. Ancak ABD’nin yıllık enflasyonu yüzde 7.5 ve bunun artması bekleniyor. Çünkü lojistik sıkıntıları, çip krizi ve tedarik sorunları devam ediyor. Bu durum da yatırımcıyı altına yönlendiriyor” dedi.

PARASINI KORUMAK İÇİN

ABD’de enflasyonun son 40 yılın zirvesinde olduğunu hatırlatan Yıldırımtürk, “ABD’de enflasyonu düşürmek zor görünüyor. Fed’in faiz artırımını beklentiler yönünde yapması halinde yani faiz yüzde 2’lerde kalırsa, enflasyona karşı negatif bir getiri sağlayacağından yatırıcımların altına olan talebi devam edecektir. Yani nasıl ki bizim ülkemizde yüksek enflasyon karşısında parasını korumak için insanlar altına yöneliyorsa tüm dünyada da böyle olacak” diye konuştu.

RUSYA OLAYI ETKİLİYOR

Rusya krizinin de altında etkili olduğunu söyleyen Yıldırımtürk, şöyle konuştu: “Ama Rusya krizi olmasa bile yılın ikinci yarısında altının ons fiyatının 1.950-2 bin seviyelerine yükselmesini bekliyorum. Ayrıca Rusya olayıyla ilgili gerginlik devam ederse ons altın yılsonunda 2 bin 250 dolara ulaşabilir. Çünkü Rusya-Ukrayna krizi Avrupa’da gaz sıkıntılarına neden olacaktır, bu durum da enerji fiyatlarını artırarak enflasyonu tetikleyecek ve altının yükselmesine neden olacak.”

DOLAR ETKİSİNE DE BAKILIYOR

Yurtiçindeki gelişmeleri de değerlendiren Yıldırımtürk, şöyle devam etti:“Doların 13.50 lira seviyelerinde yatay seyrine devam etmesi bekleniyor. Bu durumda yurtdışında altının ons fiyatı yükselirse gram altın da 850 lira olabilir. Ancak mart sonunda Kur Korumalı TL Mevduat Hesapları ilk 3 aylık süresini doldurmuş olacak. Bu hesaplarda parası olan insanlar sistemden çıkarsa dolar 14 lirayı görebilir. Ozaman da gram 900 liraya yükselir. Bu sırada ons altında da 2 bin 250 seviyesi aşılırsa gram altının yılsonunda 1.000 lirayı tekrar geçeceğini düşünüyorum.”

ORTA VEYA UZUN VADELİ YATIRIM

Rusya-Ukrayna krizinin Türkiye’yi turizm konusunda da olumsuz etkileyebileceğini vurgulayan Yıldırımtürk, “Turist azalırsa döviz girdisi azalır. Ayrıca bu kriz enerji fiyatlarının artmasını da etkileceyeceğinden bizde de enflasyonu yükseltecektir” dedi. Yıldırımtürk, altın alacak olanlara orta ve uzun vadeli yatırım yapma tavsiyesinde bulundu.

ABD’DE FAİZ KARARI BELİRLEYİCİ

Altının Rusya’nın Ukrayna sınırından bazı askerlerini geri çektiğini söylemesinin ardından düşüşe geçtiğini ifade eden Ekonomist Enver Erkan, şunları dile getirdi:“Rusya ve Ukrayna arasında herhangi bir aksiyon olmaması durumunda piyasalar, Fed ve tahvil getirileri tarafına odaklanacak. O zaman da Fed’den beklenen faiz artışlarını ve yüzde 2 civarındaki ABD 10 yıllık tahvil faizlerini izliyor oluruz. Fed stratejisi altının yönü üzerinde geniş çapta daha belirleyici olacaktır.”

Öte yandan hükümet yastık altı altınları ekonomiye kazandırmak için harekete geçti. Yeni ekonomi paketi kapsamında 20 Aralık 2021’de devreye alınan ‘Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı’nın ardından paketin bir diğer maddesi olarak altın için de Türk Lirası (TL) mevduata dönüşümün desteklenmesi uygulaması sisteme dahil edilmişti. Türkiye’de yaklaşık 300 milyar dolar değerinde 5 bin ton altının yastıkaltında bulunduğu belirtiliyor. Yeni düzenlemeyle yastıkaltı altınların ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı sistemin nasıl çalışacağını 10 soruda yanıtladı.

Altınlar nasıl teslim edilecek?

Vatandaşlar fiziki altınını (ziynet, meskuk altınları, işlenmiş ve hurda) rafineriler tarafından oluşturulan kuyumcu ağları üzerinden banka hesaplarına aktarabilecek. Ayrıca banka şubeleri kanalıyla da fiziki altın teslim edilebilecek.

Değerleme nasıl yapılacak?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenen milyem değerleri kullanılacak. Vatandaşlar, bu asgari değerler üzerinde kendilerine en uygun değerlemeyi veren kuyumcularda işlemlerini yapabilecek. Kuyumcular, rafineriler ve bankalar arasında kurulacak teyit mekanizması çerçevesinde vatandaş işlemini yapıp kuyumcuyu terk etmeden önce hesabına ne kadar altın veya TL aktarıldığına ilişkin bilgi alacak.

Teslim edilen altınlar sistemde nasıl değerlendirilecek?

Sisteme girildiğinde şu hesap türleri tercih edilebilecek: Altın Depo Hesapları, Altın Katılım Hesapları, Çeyrek Hesap, Çeyrek Katılım Hesabı, Altın Dönüşümlü TL Mevduat, Altın Dönüşümlü TL Katılma Hesabı. Vatandaşın elde edeceği getiri; sistem dahilinde seçmiş olduğu yatırım aracı ve bankaya bağlı olarak değişkenlik gösterebilecek.

Yatırılan altın fiziki olarak geri alınabilecek mi?

Teslim edilen altınlar istendiği zaman fiziki altın ya da TL olarak geri alınabilecek. Fiziki altın 24 ayar gram/külçe veya çeyrek/meskuk (Darphane altını) şeklinde olacak.

Altın teslimi için banka hesabı olması gerekiyor mu?

Evet. Fiziki altınların anlaşmalı kuyumcular ve bankalara tesliminden sonra vatandaşın banka hesabına havale yapılıyor. Altının fiziken değerlemesi yapılıp bankaya aktarıldıktan sonra ise hak edeceği getiriler aktif hale geliyor.

Uygulama ne zaman başlayacak?

Halihazırda fiziki altınların tesliminde anlaşmalı kuyumcu noktaları bulunuyor. Mevcut kuyumcu noktalarından fiziki altın teslimi yapılarak vatandaşların şu an için bankalarda bulunan altın hesaplarına aktarım yapılıyor. 1 Mart’tan itibaren ise 81 ilde en az bir tane olmak üzere, 1500 kuyumcu sayısına ulaşılacak. Altın teslim noktası olarak akredite (anlaşmalı) kuyumcu sayısı yılsonuna kadar 10 bine çıkarılacak. Ziynet altın tasarruflarına özel olarak katılım bankalarında ve kamu bankalarında doğrudan Çeyrek Hesabı 1 Mart’tan itibaren açılabilecek. Fiziki teslime ilişkin herhangi bir süre sınırı yok.

Sisteme dahil olan kuyumcular için herhangi bir kriter belirlendi mi?

Kuyumcular için herhangi bir kriter belirlenmemekle birlikte Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuyum işletmesi olması ve dahil oldukları rafineri tarafından sağlanan teyit sistemini kurmuş bulunmaları gerekiyor.

Her banka ve tüm şubeleri sisteme dahil olacak mı?

Rafineriler ile bankalar arasında anlaşma yapılması gerekiyor. Bu anlaşmayı yapan her banka sisteme dahil olacak. Yetkili banka ve kuyumcu bilgileri daha sonra paylaşılacak.

Yararlanıcı yastıkaltı altınını bankada TL mevduata dönüştürdükten sonra vadesinden önce parasını çekerse ne olacak?

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri uygulanacak. Diğer hesap türlerinde ise altın mevduatı ve katılım hesabı kabul eden bankaların o hesaplarla ilgili düzenlemeleri esas oluşturacak.

Yastıkaltındaki altın sisteme girdiğinde kişiye ne kadar kazanç sağlayacak?

Hazine tarafından yayımlanan örneklere göre; 800 liradan 100 gram altınını sisteme dahil eden bir vatandaş, 3 ay vadede asgari yüzde 3.51 faiz/kâr payı alacak. Altın fiyatlarının aynı kalması veya düşmesi durumunda vatandaşın 80 bin liralık birikimi, 3 ayın sonunda 82 bin 808 lira olacak.Örneğin gram fiyatı 750 liraya düşse bile 2 bin 808 lira kazanç sağlanacak. Altın fiyatının 800 liradan 850 liraya çıkması durumunda artış, faiz getirisinden fazla olduğundan 5 bin lira yansıtılacak. Böylece vatandaş altın ile hem değer koruması hem de risksiz ekstra bir kazanç sağlamış olacak.