Altın fiyatlarında büyük düşüş! Altın ile ilgili peş peşe açıklamalar! Yıl sonu altın fiyatıyla ilgili son dakika tahmini! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

Hafta sonu aşağı yönlü hareketini sürdüren altın fiyatları vatandaşların gündeminde. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Amerikan Merkez Bankası (FED) faiz kararlarının belli olduğu haftayı düşüşle kapatan altın fiyatları hafta sonu da düşmeye devam ediyor. Gram altın 917,13 liradan, çeyrek altın ise 1.494,28 liradan işlem görüyor. İşte gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.921,07

1.922,16

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.461,74

1.494,28

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

827,30

855,77

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

5.846,95

5.958,84

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

913,59

913,93

YARIM ALTIN FİYATI

2.914,34

2.988,56

ZİYNET ALTINI FİYATI

5.846,95

5.958,84

ATA ALTIN FİYATI

6.046,64

6.199,43

"DÜŞÜŞ TRENDİ 1-2 HAFTA DAHA SÜRECEK"

Para ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş "FED faiz artırımı beklenti doğrultusunda oldu. Piyasalara rakamsal anlamda fazla yansıma olmadı çünkü beklenti gerçekleşti. Emtia (altın ve gümüş) fiyatlarının son 3 haftadır yatırımcı için yüksek seviyede olduğunu ifade etmiştim.Düşüş trendi bu hafta başladı. Altın ve gümüşteki bu geri çekilmenin ben 1-2 hafta daha süreceğini tahmin ediyorum" dedi.

"ALTIN 850 LİRAYA İNEBİLİR"

Altın 850 liraya inebilir-Piyasalarda fırsatlar hiç bir zaman bitmeyecektir. Ben bu yıl gram altında 1450 lira seviyesini bekliyorum. Bugün için 900 lira seviyesi.Kısa vadede düşüşlerin devam edeceğini tahmin ediyorum. 880-870 lira belki 850 lira seviyesine kadar gerileyebilir. İşte buralarda TL'de kalmış olanlara, düğün yapacaklara, altın borcu olanlara alım fırsatı verecek. Kalıcı mı peki değil.

"YIL SONU ALTIN 1450 LİRA OLACAK"

Altın ve gümüşteki orta ve uzun vadedeki beklentilerim yine pozitif yönde. 2022 yılı analiz raporumda gram altın fiyatını 1450, ons tarafında 2150 dolar, gümüşün gram fiyatını 20, ons tarafında 40 dolar öngörümü paylaşmıştım. Bu öngörülerimde herhangi bir değişiklik yok. Ben bu yıl bu zirveleri bekliyorum.

"2022 YILI ÇOK KARIŞIK OLACAK"

Zaman zaman sert bir şekilde dalgalanan bir piyasa var. Arkadaşlar 2022 yılı oldukça kafa karışıklığı, oldukça problemli bir yıl olacak. O yüzden varlıklarınızı çeşitlendirin. Sepet uygulamasıyla farklı enstrümanlara yatırım yapın. Orta ve uzun vadeli yatırımcı olursanız çok isabetli olur. Çünkü 2022 yılı bayağı karışık bir yıl olacak. Daha bu yılın ilk çeyreğinde Rusya operasyonu ile çok karışık bir yıl olacağı sinyalini almış olduk. 2022 yılında altın gümüş ve kripto paralar bildiğin yarışacak. Çok kafa karışıklığı olduğu için birbirleriyle yarışarak bu süreci tamamlayacaklar. Çünkü sadece FED'e odaklanmadı. Bir yandan enflasyon da var ve dünya ekonomilerini ciddi anlamda rahatsız ediyor. Küresel daralma çok önemli bir etkiye neden oldu. Dünya genelinde güvenli limanlara talep artıyor. Genele baktığınızda jeopolitik risklerden dolayı altın ve gümüş gibi değerli limanlara kaçış oldu.

YIL SONU ALTIN FİYATLARI TAHMİNİ

Vatandaş paniğe kapılmasın altın her zaman güvenli limandır. Altının TL bazında yılsonunda bin 100 TL olacağını öngörüyorum. Şu anda gram altın 907 TL, çeyrek bin 480 TL, yarım altın 2 bin 960 TL tam altın ise 5 bin 920 TL’den işlem görüyor” şeklinde konuştu.