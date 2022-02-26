Altın fiyatları bugün ne kadar oldu 26 Şubat 2022? Altın yorumu: Altın yükselecek mi, düşecek mi? 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları!

Rusya ve Ukrayna savaşı piyasaları da etkiledi. Gram altın 920 lirayı zorlarken, bugün ani bir düşüş yaşadı ve 835 lira seviyelerine geriledi. Piyasa Uzmanı İslam Memiş ise piyasanın son durumunu ve altın fiyatlarını değerlendirdi. Peki, Altın fiyatları bugün ne kadar, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL? Altın yükselecek mi, düşecek mi?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 761,24

SATIŞ: 793,94

ATA ALTIN

ALIŞ: 5.599,00

SATIŞ: 5.714,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.619,00

SATIŞ: 5.704,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.426,89

SATIŞ: 5.538,44

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.734,00

SATIŞ: 2.795,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.365,00

SATIŞ: 1.397,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 838,52

SATIŞ: 838,71

GÜNCEL ANLIK ALTIN FİYATLARI

ALTIN YORUMU, ALTIN DÜŞECEK Mİ?

Savaş fiyatlaması başladı ama geçtiğimiz 10 günde savaş söylemleri ile piyasalar manipüle edildi. Piyasaları ciddi anlamda gerdiler.

Doğal olmayan şöyle tepki vardı. Dolar endeksinin yükselmesi... 2022 yılında küçük yatırımcıyı oturtmayacaklar sürekli manipülasyon... Kısa vadede alt-sat yaparım diyenler bu yıl da zarar edecekler.2,5 aydır insanların yüzde 75'ini ucuz şekilde aldı ve kenarda onları uyardı kısa vadeli satış yapmayın. Benim gram altın TL'de beklentim 1450 lira ons altın 2150 dolar...