Altın fiyatları bugün ne kadar oldu 26 Şubat 2022? Altın yorumu: Altın yükselecek mi, düşecek mi? 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları!
Rusya Ukrayna savaşı altın fiyatlarını da etkiledi. Gram altın 920 liraya çıkarak sınırları zorladı ancak 26 Şubat Cumartesi itibariyle sert bir düşüş yaşandı. Bugün 22 ayar bilezik 761 liradan işlem görürken yarım altın 2 bin 734 liradan işlem gördü. Piyasa Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarını değerlendirirken önemli uyarılarda bulundu. Peki, 26 Şubat 2022 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları kaç TL, altın yükselecek mi, düşecek mi? İşte altın yorumu…
Rusya ve Ukrayna savaşı piyasaları da etkiledi. Gram altın 920 lirayı zorlarken, bugün ani bir düşüş yaşadı ve 835 lira seviyelerine geriledi. Piyasa Uzmanı İslam Memiş ise piyasanın son durumunu ve altın fiyatlarını değerlendirdi. Peki, Altın fiyatları bugün ne kadar, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL? Altın yükselecek mi, düşecek mi?
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 761,24
SATIŞ: 793,94
ALIŞ: 5.599,00
SATIŞ: 5.714,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 5.619,00
SATIŞ: 5.704,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 5.426,89
SATIŞ: 5.538,44
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.734,00
SATIŞ: 2.795,00
ALIŞ: 1.365,00
SATIŞ: 1.397,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 838,52
SATIŞ: 838,71
ALTIN YORUMU, ALTIN DÜŞECEK Mİ?
Savaş fiyatlaması başladı ama geçtiğimiz 10 günde savaş söylemleri ile piyasalar manipüle edildi. Piyasaları ciddi anlamda gerdiler.
Doğal olmayan şöyle tepki vardı. Dolar endeksinin yükselmesi... 2022 yılında küçük yatırımcıyı oturtmayacaklar sürekli manipülasyon... Kısa vadede alt-sat yaparım diyenler bu yıl da zarar edecekler.2,5 aydır insanların yüzde 75'ini ucuz şekilde aldı ve kenarda onları uyardı kısa vadeli satış yapmayın. Benim gram altın TL'de beklentim 1450 lira ons altın 2150 dolar...