Alpine F1 coin nedir, nasıl alınır? Alpine F1 token fiyatı ne, kaç para?

ALPINE, BWT Alpine F1 Team için resmi Binance Taraftar Tokenidir. Belirteç, BWT Alpine F1 Ekibine ekip oylama anketlerine katılma, dijital koleksiyonlar edinme, NFT satın alma ve hayran ödülleri ve marka deneyimleriyle bağlantılı oyunlaştırma özelliklerinin keyfini çıkarma yetkisi veriyor.

ALPİNE F1 COİN NEDİR?

Alpine F1 Takım Taraftar Tokeni, tüm BWT Alpine F1 Takımı taraftarları için taraftar deneyiminde devrim yaratmak üzere tasarlanmış bir BEP-20 yardımcı program jetonudur. Bu, Binance'in ilk F1 Taraftar Token lansmanı ve üçüncü Taraftar Token Launchpad projesi olacak.

Belirteç, BWT Alpine F1 Ekibine ekip oylama anketlerine katılma, dijital koleksiyonlar edinme, NFT satın alma ve hayran ödülleri ve marka deneyimleriyle bağlantılı oyunlaştırma özelliklerinin keyfini çıkarma yetkisi veriyor.

ALPINE Taraftar Tokeni, Binance Taraftar Token Platformundan yararlanan blok zinciri destekli tek noktadan katılım ve yönetim çözümleri sağlayarak BWT Alpine F1 Ekibi ve hayranları arasındaki ilişkiyi yeniden şekillendirmeyi amaçlıyor.

ALPINE Taraftar Tokeni, taraftarlara favori takımlarıyla etkileşim kurmaları ve büyümeleri için heyecan verici ve devrim niteliğinde yollar sağlayarak BWT Alpine F1 Takımı taraftarlarını daha da güçlendirir.

BWT Alpine F1 Ekibi ayrıca yardımcı program belirtecini ekosistemine dahil ederek oylama, NFT ve daha fazlasını etkinleştirebilir.

BWT Alpine F1 Team hayranlarının ekip oylama anketlerine katılmalarını, dijital koleksiyonları avlamalarını, NFT'leri satın almalarını ve hayran ödülleriyle veya harika deneyimlerle bağlantılı oyunlaştırma özelliklerinin keyfini çıkarmalarını sağlar.

ALPİNE F1 COİNİN MEVCUT KULLANIM DURUMLARI

Katılım : ALPINE token sahipleri, Binance Taraftar Token platformunda hayran katılımıyla ilgili oylama oturumlarına katılma hakkına sahiptir.

NFT PowerStation : ALPINE token sahipleri, hayran ödülleri, dijital koleksiyonlar ve daha fazlası için BWT Alpine F1 Team NFT'lerini stake edebilecekler.

Avantajlar : ALPINE token sahipleri, Binance Taraftar Token Platformunda BWT Alpine F1 Ekibi ile etkileşim, imzalı ürünler, BWT Alpine F1 Ekibi sürücüleri ile tanışma ve selamlama ve diğer deneyimler gibi avantajlara erişebilir.

ALPİNE F1 COİNİN GELECEKTEKİ KULLANIM DURUMLARI

Oyunlaştırma : ALPINE token sahipleri Binance Taraftar Token Platformunda birden fazla oyunlaştırma özelliğine erişebilecekler.

Bağış : ALPINE token sahipleri doğrudan sevdikleri takıma bağışta bulunabilecek ve bir sadakat kanıtı rozeti kazanabilecekler.

ALPINE belirteci, Binance Akıllı Zincirinde (BSC) yerel bir BEP-20 belirteci olarak verilir ve BWT Alpine F1 Team hayranlarını daha geniş erişilebilirlik, daha fazla işlevsellik ve daha düşük işlem maliyetleri ile güçlendirir.

ALPINE'in maksimum ve toplam token arzı 40.000.000'dir. Listeleme sırasında dolaşımdaki arz 11.360.000 (toplam jeton arzının ~%28.40'ı) olacaktır.

ALPİNE F1 TOKEN NASIL ALINIR?

Binance’ ın duyurusunu yaptığı Token Alpine F1 Token yalnızca Binance Launchpad aracılığıyla satın alınabiliyor. Bunun içinde Binance hesabınızın bulunması zorunludur.

Binance borsasında hesabınızı açtıktan sonra oradan Binance Launchpad üzerinde de hesabınızı onaylamalısınız.

Ardından cüzdanınızda yeteri kadar ve istediğiniz kadar BNB stake ederek o oranda Alpine F1 Token elde edebilirsiniz. Son gün 21 Şubat 2022 olup bu tarih sonrası listeleme olması beklenmektedir.

ALPİNE F1 COİN FİYATI

Alpine F1 Token fiyatı şu an net değil.