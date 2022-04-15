Akaryakıta zam mı gelecek? Benzine zam var mı? Motorine zam olacak mı? Motorinin litre fiyatı ne kadar olacak?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra Mart ayında başlayan akaryakıt zamları durdurulamıyor. Mart ayı başlarından itibaren yükselişine devam petrol zamlarıyla birlikte akaryakıt ürünlerine yapılan zamlar gündemden düşmüyor. Savaşın gidişatı ile ilgili açıklamalar da akaryakıt zamlarını tetikliyor. Son olarak petrol fiyatları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşın devam edeceğine ilişkin sözlerinin ardından yükseliş kaydetti. ABD ham petrolü yeniden 100 doların üzerine çıkarken, Brent petrol de 105 dolara dayandı. Peki, Benzine zam var mı? Motorine zam olacak mı? İşte detaylar…

ABD ham petrolü yeniden 100 doların üzerine çıkarken, Brent petrol de 105 dolara yükseldi.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 104 dolardan işlem görüyor.

Dün 105,60 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,64 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,22 artışla 104,87 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 100,69 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Rusya'nın, Ukrayna ile müzakerelerde "çıkmaza girildiği" açıklamalarının ardından küresel piyasalarda artan arz endişeleri etkili oldu.

MOTORİNE ZAM VAR MI? BENZİNE ZAM GELECEK Mİ?

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, motorinin litre fiyatı, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 79 kuruş zamlanacak. Bu gece benzinde ise fiyat değişimi olmayacak.

MOTORİNİN LİTRE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Bu geceki zamla birlikte, motorinin litre fiyatı İstanbul’da 22 TL’ye, Ankara ve İzmir’de 22,10 TL’ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı ise İstanbul’da 19 TL, Ankara’da 19,11 TL, İzmir’de 19,12 TL seviyesinde bulunuyor.