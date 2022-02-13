Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Benzin, motorin, LPG hepsini kapsayacak. MHP'li Yalçın, akaryakıt fiyatlarındaki artışın iç dinamiklerden ziyade küresel piyasalarda petrolün varil fiyatlarının aşırı yükselmesinden kaynaklandığını belirterek, “Ancak akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir sarmala dönüşmemesi ve tüketici yararına kontrol altına alınması için, vergiler başta olmak üzere bazı yeni düzenlemelere gidilmesi gerektiği de bir gerçektir. Mevcut iktidar bu gerçeği görerek çalışmalara başlamıştır” değerlendirmesini yaptı.

AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM SİNYALİ

Artan jeopolitik riskler petrol fiyatlarını destekledi. İngiltere, Rus kuvvetlerinin Ukrayna sınırlarına yığılmasının askeri hareket tehdidini artırdığı belirterek vatandaşlarından Ukrayna’ya seyahat etmemelerini ve oradaki vatandaşlarından da ülkeden ayrılmalarını talep etti. Avrupa Birliği (AB) yetkilileri de zorunlu olmayan personele Ukrayna’yı terk etmeleri çağrısında bulundu. Küresel petrol talebindeki toparlanma devam ederken arzın daha da sıkılaşacağına yönelik beklentiler de petrol fiyatlarını yukarı taşıyan etmenler arasında yer aldı.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) son raporunda petrol piyasalarının sıkı olduğuna işaret edildi. IEA’nın ocak ayına ilişkin “Petrol Piyasası Raporu”nda, küresel petrol talebinin 2022’de geçen yıla göre günlük 3 milyon 227 bin varil artışla yaklaşık 100 milyon 600 bin varil olmasının beklendiği aktarıldı.

ABD BAŞKANI BIDEN’IN POWELL HAMLESİ

Youtube kanalında petrol piyasalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Amerika’da açıklanan enflasyon verisi 40 yılın zirvesine ulaştı. Dünyada enflasyon artmaya devam ediyor. Enflasyon artarken merkez bankaları da çeşitli para politikalarıyla enflasyonla mücadele sürecini devam ettiriyor. Enflasyon yükseldikçe ABD tarafında ciddi endişeler devam ediyor. Amerikan siyasetini de olumsuz etkiliyor. Biden bu konuda sürekli açıklama yapmak zorunda kalıyor. Bu yüzden Fed Başkanı Jerome Powell’ı yeniden başkan seçti. Şahin tonda doları olumlu yönde destekleyecek açıklamalar yapan bir Powell karşımızda olabilir” dedi.

PETROL FİYATLARINDA 107 DOLAR BEKLENTİSİ

İngiltere ve Avrupa Merkez Bankalarının faiz artırımlar Fed’e destek verdiğini ve diğer merkez bankalarının da aynı yönde kararlar alarak açıklamalar yaptığını dile getiren İslam Memiş, Fed tarafından yapılan açıklamaların dünyayı olumsuz etkilediğini ifade etti. Fed’in 2022 yılında 4 faiz artırımı yapacak olmasının Amerika’nın ekonomisini DE olumsuz yönde etkilediğini söyleyen İslam Memiş petrol fiyatlarına ilişkin şunları söyledi: “Petrol fiyatlarında 90 doların üzerinde olan rakamların 2022 yılında 107 dolar seviyesine yükseldiğini göreceğiz. Enerji tarafında krizler yaşanıyor. Tedarik te hala belirsizlik var. Ama bunun beraberinde doların değer kazanması dünya ekonomisi için olumsuz. Bu sebeple 2022 yılında petrol fiyatlarının bol bol değeri artacağını, pompa fiyatlarına yeni zamlar geleceğini göreceğiz. Petrol fiyatları ile alakalı bir düşüş öngörüm yok. Bu bütün dünyadaki ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor.”

AKARYAKIT VE ULAŞIMDA YENİ ZAMLAR YOLDA

Petrol fiyatlarındaki bu yükselişlerin Türkiye’de yeni akaryakıt ve ulaşım fiyatlarında yeni zamları gündeme getireceğini kaydeden İslam Memiş, “Metrolarda, metrobüste, otobüslerde, uçak biletlerinde yani bütün kalemlerde yeni zamlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Yüksek bir petrol fiyatı var. 2022’de 107 dolar seviyesine yükseleceğini tahmin ediyorum. Beraberinde doların da değer artış süreci ile pompa fiyatında ve ulaşımdaki zamlar kaçınılmaz olacaktır. Bu sadece Türkiye’yi değil tüm dünyayı olumsuz etkileyecek bir süreç” şeklinde değerlendirmede bulundu.