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    EkonomiAkaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş hamle! Fiyatlar düşüyor! Benzin motorin...
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    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş hamle! Fiyatlar düşüyor! Benzin motorin...

    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi. Akaryakıt fiyatlarını düşürecek hamle geldi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 700 bin varil arttığını bildirdi. Ayrıca Libya'ya da kritik petrol sahalarında üretimin yeniden başlaması çağrısında bulunuldu. Bu durumda dünya genelinde petrol fiyatlarının düşmesi bekleniyor. Bu düşüşün Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da dolaylı yoldan etkilemesi bekleniyor. Öte yandan İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.01 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor. İşte akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm gelişmeler...

    28.04.2022 - 10:18 |
    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş hamle! Fiyatlar düşüyor! Benzin motorin...

    ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 700 bin varil arttı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 700 bin varil (yüzde 0,2) artarak yaklaşık 414 milyon 400 bin varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 2 milyon 167 bin varil artacağı yönündeydi.

    PETROL ÜRETİMİ ARTTI

    Ülkenin günlük ham petrol üretimi 16-22 Nisan haftasında 19 bin varil artarak yaklaşık 12 milyon 347 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

    EIA'nın 'Nisan 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 12 milyon varil, gelecek yıl ise bugüne kadarki en yüksek üretim seviyesine ulaşarak 13 milyon varil olması bekleniyor.

    LİBYA'YA PETROL ÇAĞRISI

    ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, üretimin durmasının ülkedeki petrol altyapısına zarar vereceği ve Libyalıları petrol gelirlerinden mahrum bırakacağı belirtildi.

    Petrol üretiminin durmasında payı olan Libyalı liderlere bu konuda sorumlu davranmaları çağrısında bulunulan açıklama, "Petrol üretiminin aksamasının küresel ekonomik krizde yansımaları olacaktır. Ülkenin petrolden elde ettiği gelir Libya vatandaşlarına adil bir şekilde dağıtılmalı." ifadeleri kullanıldı.

    Açıklamada ayrıca, Libyalı makamlara petrol gelirlerinin ve üretiminin sistematik ve güvenilir bir şekilde çalışması için "mali bir mekanizma" kurulması önerisinde bulunuldu.

    Libya Ulusal Petrol Kurumu, 17-18 Nisan'da ülkenin güneyindeki Fil ve Şerara petrol sahaları ile doğudaki Zeytuna ve Brega limanlarında "mücbir sebep" ilan ederek üretimin ve ihracatın durduğunu duyurmuştu.

    Günlük 300 bin varil ham petrol üretim kapasitesine sahip Şerara, Libya'nın en büyük petrol sahası olarak biliniyor. Fil Petrol Sahası'nda da günde yaklaşık 125 bin varil petrol üretiliyor.

    Libya'nın petrol ihracatının yüzde 60'ından fazlası Brega, Ras Lanuf, Zeytuna ve Sidra limanlarından gerçekleştiriliyor.

    TÜRKİYE'DE FİYATLARI NE DURUMDA?

    Öte yandan brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

    BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

    Brent petrol fiyatı 103 dolar seviyesinde yer alırken, akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişim yaşanmadı.

    Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

    İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.01 liradan satılıyor.

     Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

    ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATI

    Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor.

    Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.

    İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATI

    İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor.

    Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.

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