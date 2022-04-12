A101 iPhone 13 pro ne zaman gelecek? A101 iPhone 13 256 GB ve iPhone 13 Pro 128 GB fiyatları ne kadar?

A101, iPhone 13 ve 13 Pro satacağını açıkladı. Telefonların A101'deki fiyatları, Apple'ın resmi liste fiyatından 2.000 TL daha ucuz olacak. Peki, A101 iPhone 13 ne zaman gelecek? A101 iPhone 13 256 GB ve iPhone 13 Pro 128 GB fiyatı ne kadar?

A101 IPHONE 13 NE ZAMAN GELECEK?

A101, bu haftaki broşüründe iPhone sahibi olmak isteyenleri sevindirecek bir ila yayınladı. Mağaza zinciri, iPhone 13 256 GB ve iPhone 13 Pro 128 GB modellerinin perşembe günü şubelerde satılacağını duyurdu.

A101 IPHONE 13 FİYATLARI NE KADAR?

iPHONE'LAR 2.000 tl indirimle satılacak. Apple’ın internet sitesinde 20.799 TL’ye sattığı iPhone 13 256 GB, bu perşembe A101’de 18.599 TL’den (-2.200 TL) satılacak. 24.999 TL’ye satılan iPhone 13 Pro 128 GB ise 22.999 TL’den (-2.000 TL) alıcı bulacak.

A101, iPhone’ların yanı sıra daha bu hafta Samsung Galaxy M12 64 GB 2.849 TL’den, oppo Reno 5 Lite 128 GB 4.649 TL’den ve Samsung Galaxy S20 FE 128 GB 6.899 TL’den satın alınabilecek.