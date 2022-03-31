A101 aktüel ürünler kataloğu! A101 aktüel 31 Mart 2022 indirimli ürünler neler, perşembe günü A101’de neler var?

A101 katalog 31 Mart 2022 indirimli aktüel ürünler merak ediliyor. Bu hafta A101 Aldın Aldın kataloğunda televizyondan, beyaz eşyaya, küçük ev aletlerinden kulaklıklara kadar birçok ürün indirimli olarak satışa sunuluyor. Peki, A101 aktüel 31 Mart 2022 indirimli ürünler neler, perşembe günü A101’de neler var? İşte 31 Mart A101 aktüel 2022 ürünler kataloğu…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU





Toshiba 65UL2163DT 65 inç Ultra HD Smart TV 9.199

Hi-Level 43 inç Full HD Android Smart LED TV 3.799 TL

Elton EL32DAL502 32 inç Uydu Alıcılı LED 2.099 TL.

Reeder P13 Blue Max L 2022 64 GB Cep Telefonu 1.999 TL.

Philips TAT1215BK Bluetooth Kulaklık 349 TL

SEG STF 65 Turbo Fırın 2.299 TL

SEG Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 2000 W 1.699 TL

SEG CM 580 5 kg D Sınıfı 800 Devir Çamaşır Makinesi 2.699 TL

Singer Promise 1408 Dikiş Makinesi 1.199 TL

Homend Pottoman 1841H Türk Kahve Makinesi 535 W 539 TL

Beliva AF380 Midi Fırın 38 L 579 TL

Kiwi KTM 2910 Çay Makinesi 2200 W 299 TL

Sunny Melodi Çubuk Blender 1500 W 219 TL

Samsung VC07R302MVB/TR Cyclone Süpürge 1.299 TL

Polosmart Sonic Yüz Temizleme Cihazı 39,95 TL

Aprilla ABS 1027 Dijital Banyo Baskülü 89,95 TL

GoSmart Bluetooth Kulaklık 79,95 TL

GoSmart Bluetooth Kulaklık 89,95 TL

GoSmart Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık 79,95 TL

GoSmart Makaron/Şekilli Kulaklık 15,95 TL

GoSmart 10000 mAh Powerbank 69,95 TL

GoSmart Kulak İçi Kulaklık 17,95 TL

GoSmart USB Kablo Çeşitleri 14,95 TL

GoSmart 3'ü 1 Arada Kablo 19,95 TL

GoSmart Spor Bluetooth Kulaklık 49,95 TL

GoSmart Bluetooth Kulaklık 29,95 TL

GoSmart Üçgen Telefon Tutucu 19,95 TL

GoSmart Telefon Tutucu 14,95 TL

GoSmart Araç Şarjı 19,95 TL

GoSmart Kablosuz Kulak İçi Kulaklık ve Powerbank 99,95 TL

GoSmart Mouse Pad 30x60 cm 29,95 TL

GoSmart Işıklı Oyuncu Mouse 49,95 TL

Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 4.999 TL.

Kiwi KVC 4085 Şarjlı El Süpürgesi 299 TL

Piranha Dijital Hava Kompresörü 12 V 229,95 TL

Piranha 5419W Mıknatıslı Telefon Tutucu 29,95 TL

Piranha Metal Gövdeli Hava Kompresörü 120 W 199,95 TL

Piranha Sensörlü Kablosuz Telefon Şarj Cihazı ve Telefon Tutucu 69,95 TL

Süper Parlatıcı Cila 100 ml 6,50 TL

Piranha Direksiyon Topuzu 34,95 TL

Kapı Fitilli Koruyucu 100 ml 6,50 TL

Cilalı Oto Şampuanı 100 ml 6,50 TL

Leke Çıkarıcı 100 ml 6,50 TL

Piranha Arka Koltuk Telefon Tutucu ve Askı 29,95 TL

Piranha 6106FM Transmitter 59,95 TL

Piranha 5419S Izgara Tipi telefon Tutucu 27,95 TL

Piranha Bluetooth Aux Araç Kiti 29,95 TL

ActivBlue Adblue 10 L 129,95 TL

Piranha Araç Altı Uzaktan Kumandalı Neon Led 179,95 TL

Piranha Oto Aksesuarları/Adet 14,95 TL

Luminarc Servis Tabağı 27 cm 12,50 TL

Luminarc Yemek Tabağı 21 cm 12,50 TL

Luminarc Kase 14 cm 12,50 TL

Paşabahçe Çay Bardağı 6'lı 132 cc 29,95 TL

Lav Tokyo Saklama Kabı 880 cc 21,50 TL

Lav Tokyo Saklama Kabı 1500 cc 27,50 TL

Lav Tokyo Saklama Kabı 2600 cc 34,50 TL

Desenli termos 410 cc 29,95 TL

Süzgeç ve Un Eleği 9,95 TL

Silikon Ürünler 3'lü 29,95 TL

Rooc Renkli Bıçak 3'lü 17,50 TL

Nero Kapaklı Balık ve Gözleme Tavası 30 cm 99,95 TL

Yuvarlak Mikrodalga Tencere 3'lü 24,95 TL

Senz Karıştırma ve Saklama Kabı 3'lü 179,95 TL

Vakumlu Poşet Seti 3'lü 39,95 TL

Dijital Tespih 6,95 TL

Ayakkabı Dolabı 90x70x33 cm 449,95 TL.

Dijital Baskılı Kaymaz Mutfak Halı Seti 40x60/40x120 cm 49,95 TL

Doremi Bayan Fitilli Toparlayıcı Tayt 79,95 TL

Doremi Bayan Fitilli Toparlayıcı Büstiyer 44,95 TL

Silk&Blue Bayan Fitilli Slip 2'li 32,95 TL

Bay Penye Spor Şort 29,95 TL

Zorluteks Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Pike 150x200 cm 99,95 TL

Zorluteks Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Çarşaf Seti 89,95 TL

Dijital Baskılı Kaymaz 2'li Banyo Klozet Takımı 49,95 TL





