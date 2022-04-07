8 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’de bu Cuma neler var? BİM aktüel 8 Nisan Cuma 2022 indirimli ürünler kataloğu!
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel 8 Nisan kataloğunun yayınlanmasıyla bu hafta BİM’e nelerin geleceği sorgulanmaya başlandı. Philips buhar jeneratörlü ütüden, Fakir erkek bakım setine, Dijitsu 55" Android TV’den, Güral Porselen 18 Parça Rölyefli yemek takımına, yıkamalı yatak örtüsüne kadar birçok ürün indirimli bir şekilde vatandaşa sunuluyor. İşte 8 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu…
07.04.2022 - 09:29 |
8 Nisan 2022 BİM aktüel kataloğu içindeki ürünler yarın raflarda olacak. BİM mağazalarında yer alacak ürünleri 4 sayfa olarak yayınlandı. BİM aktüel ürünler kataloğunda ürünlerin fiyat bilgileri de yer alıyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri yayınlanan BİM kataloğu ürünlerinde haftanın ikinci kataloğunda hangi ürünlerin olduğu sorgulanıyor. İşte 8 Nisan BİM kataloğu 2022
8 Nisan BİM kataloğu 2022
8 Nisan 2022 BİM aktüel kataloğu 1. sayfa
- 55 Ekran Android TV,
- Smart Uydulu Led TV,
- TV Sehpası,
- Metal Bahçe Oturma Grubu
- Gölgelikli Yatarlı Bahçe Salıncağı
BİM aktüel ürünler kataloğu 2. sayfa
- Porselen Yemek Takımı,
- Tek Fiyat Fırça Çeşitleri,
- Mop Temizlik Seti,
- Krep Tavası,
- Tek Fiyat Ürünler,
- Kahve Yanı Su Bardağı,
- Cam Damacana Sürahi,
- Lüks Mutfak Havlusu
- Oyuncaklar
8 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu 3. sayfa
- Blender Seti,
- Türk Kahvesi Makinesi,
- Erkek Bakım Seti,
- Buharlı Temizleme Makinesi,
- Cam Baskül,
- Mafsallı Duş Seti,
- Katlanır Yatak,
- Plastik Sandalye
- Kurutmalık
8 Nisan BİM kataloğu 2022 4. sayfa
- Çift Kişilik Yorgan,
- Yatak Örtüsü,
- Orta Boy Sepet,
- Koltuk Örtüsü,
- Çamaşır Sepeti,
- Yapay Çiçek,
- Çizgili Şal
- Düğmeli Pijama Takımı