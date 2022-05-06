6 MayÄ±s BÄ°M kataloÄŸu 2022 BÄ°M aktÃ¼el 6 MayÄ±s 2022 kataloÄŸunda neler var BÄ°M kataloÄŸu 6 MayÄ±s 2022 aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler

BÄ°M 6 MayÄ±s 2022 kataloÄŸu iÃ§erisinde hangi Ã¼rÃ¼nlerin indirimli olduÄŸu sorgulanmaya baÅŸlandÄ±. BÄ°M'de bu cuma Ã§ift kiÅŸilik yatak Ã¶rtÃ¼sÃ¼ seti, kadÄ±n kol saati, erkek ayakkabÄ±sÄ±, anne sandaleti, emaye karnÄ±yarÄ±k tenceresi, 9 parÃ§a kahvaltÄ± seti, siyah cam ankastre set gibi pek Ã§ok Ã¼rÃ¼n satÄ±ÅŸa sunulacak. Ä°ÅŸte BÄ°M kataloÄŸu 6 MayÄ±s 2022 aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nlerâ€¦

Â 6 MAYIS BÄ°M KATALOÄžU 2022 AKTÃœEL ÃœRÃœNLER

Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 2.799 TL

Woon 32" Uydu AlÄ±cÄ±lÄ± Smart Tv 2.399 TL

Arnica Cyclone Elektrikli SÃ¼pÃ¼rge 1.099 TL

Polosmart Vakumlu Siyah Nokta Temizleyici 89,90 TL

Philips 2990 BuharlÄ± ÃœtÃ¼ 469 TL

Fakir Chaiwan Ã‡ay Makinesi 349 TL

Aksesuar ve TakÄ± DolabÄ± 399 TL

Schwartz Ã‡ok Fonksiyonlu DikiÅŸ Makinesi 499 TL

Polosmart Led IÅŸÄ±klÄ± Ayna 59,90 TL

Fakir Dik Durabilen SÃ¼pÃ¼rge 379 TL

Luna Ev Aletleri Ã‡amaÅŸÄ±r Makinesi / Ocak 22,90 TL

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KÃ¼tahya Porselen RÃ¶lyefli Porselen Yemek TakÄ±mÄ± 279 TL.

Glass in Love 2â€™li Cam BaharatlÄ±k 59,90 TL.

Chefâ€™s KarnÄ±yarÄ±k Tenceresi 119 TL. Tefal Tava 179 TL.

Tefal 32 cm Tava 229 TL.

Bonera Granit Efektli Yuvarlak Tepsi 119 TL.

Bonera Granit Efektli Emaye KarnÄ±yarÄ±k Tenceresi 149 TL.

Bonera Granit Efektli Emaye Tencere 119 TL.

Bonera 3â€™lÃ¼ Emaye Saklama KabÄ± 119 TL.

Rakle Desenli Cam Kupa 9,90 TL.

Salata Kasesi 19,90 TL.

AhÅŸap AyaklÄ± Seramik SaksÄ± 34,90 TL.

AhÅŸap Karma ÃœrÃ¼nler ve Setler 9,90 TL.

Benante 9 ParÃ§a KahvaltÄ± Seti 139 TL.

Benante Fanuslu KahvaltÄ±lÄ±k 99,90 TL.

Benante 6â€™lÄ± Porselen Ã‡ay TabaÄŸÄ± 59,90 TL.

PaÅŸabahÃ§e Estrella Kase 24,90 TL.

PaÅŸabahÃ§e 2â€™li YaÄŸlÄ±k Sirkelik 26,90 TL.

PaÅŸabahÃ§e Aurora BÃ¼yÃ¼k Oval Kase 39,90 TL.

PaÅŸabahÃ§e 6â€™lÄ± Estrella Pasta TabaÄŸÄ± 99,90 TL.

PaÅŸabahÃ§e 6â€™lÄ± Estrella Kase 49,90 TL.

PaÅŸabahÃ§e 2â€™li Estrella Ã‡ukur Tabak 39,90 TL.

PaÅŸabahÃ§e Casseroles KapaklÄ± Borcam 64,90 TL.

PaÅŸabahÃ§e DikdÃ¶rtgen Tepsi Borcam 69,90 TL.

PaÅŸabahÃ§e Lavinya Kase 69,90 TL.

PaÅŸabahÃ§e Aurora Servis TabaÄŸÄ± 29,90 TL.

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