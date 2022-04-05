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    Ekonomi5 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022! 5 Nisan BÄ°M aktüel ürünler kataloÄŸunda neler var? BÄ°M katalog 5 Nisan 2022
    HaberlerEkonomi Haberleri 5 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022! 5 Nisan BÄ°M aktüel ürünler kataloÄŸunda neler var? BÄ°M katalog 5 Nisan 2022
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    5 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022! 5 Nisan BÄ°M aktüel ürünler kataloÄŸunda neler var? BÄ°M katalog 5 Nisan 2022

    5 Nisan BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu ile hangi Ã¼rÃ¼nlerin indirimli olduÄŸu sorgulanÄ±yor. 5 Nisan BÄ°M kataloÄŸuÂ 2022 aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler yayÄ±nlandÄ±. Nisan ayÄ±nÄ±n ikinci ilk aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu iÃ§erisinde bu hafta da birbirinden farklÄ± Ã¼rÃ¼nler indirimli fiyatlarla raflardaki yerini aldÄ±. Ä°ÅŸte 5 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022!

    05.04.2022 - 10:49 |
    5 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022! 5 Nisan BÄ°M aktüel ürünler kataloÄŸunda neler var? BÄ°M katalog 5 Nisan 2022

    BÄ°M 5 Nisan 2022 kataloÄŸuÂ yayÄ±nlandÄ±. SalÄ± ve Cuma gÃ¼nleri yayÄ±nlanan aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nlerde bu hafta yine birbirinden farklÄ± Ã¼rÃ¼nler indirimli bir ÅŸekilde vatandaÅŸa sunuldu.

    5 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022

    • Laktozsuz Ayran,
    • Topak TereyaÄŸÄ±,
    • MÄ±sÄ±r YaÄŸÄ±,
    • OsmancÄ±k PirinÃ§,
    • Paket Margarin,
    • Kekik BalÄ±,
    • Domates SalÃ§asÄ±,
    • RendelenmiÅŸ Domates,
    • Kangal Sucuk,
    • KÄ±rmÄ±zÄ± Mercimek,
    • Ton BalÄ±ÄŸÄ±,
    • Pul Ã‡ikolata,
    • Ä°sot,
    • Pul Biber,
    • Nar EkÅŸisi,
    • Sirke
    • Hamur Kabartma Tozu

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    5 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022 5 Nisan BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda neler var BÄ°M katalog 5 Nisan 2022

    • KÄ±sa Kollu Åžortlu TakÄ±m,
    • PelÃ¼ÅŸ SaÃ§ BandÄ±,
    • Ã‡ocuk Toka Ã‡eÅŸitleri,
    • Cam Kupa,
    • Mum,
    • YÃ¼z Maskesi,
    • YÃ¼z Paleti,
    • El Kremi,
    • SaÃ§ BakÄ±m Maskesi,
    • Organik Hindistan Cevizi YaÄŸÄ±,
    • Kil Maskesi,
    • Toz Deterjan,
    • SÄ±vÄ± Sabun,
    • TÄ±raÅŸ BÄ±Ã§aÄŸÄ±,
    • Konsantre YumuÅŸatÄ±cÄ±,
    • Bay Bayan ParfÃ¼m
    • Uzaktan KumandalÄ± Led Ampul

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    5 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022 5 Nisan BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda neler var BÄ°M katalog 5 Nisan 2022

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