5 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022 5 Nisan BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda neler var BÄ°M katalog 5 Nisan 2022

5 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022! 5 Nisan BÄ°M aktüel ürünler kataloÄŸunda neler var? BÄ°M katalog 5 Nisan 2022
5 Nisan BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu ile hangi Ã¼rÃ¼nlerin indirimli olduÄŸu sorgulanÄ±yor. 5 Nisan BÄ°M kataloÄŸuÂ 2022 aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler yayÄ±nlandÄ±. Nisan ayÄ±nÄ±n ikinci ilk aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu iÃ§erisinde bu hafta da birbirinden farklÄ± Ã¼rÃ¼nler indirimli fiyatlarla raflardaki yerini aldÄ±. Ä°ÅŸte 5 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022!
05.04.2022 - 10:49 |
BÄ°M 5 Nisan 2022 kataloÄŸuÂ yayÄ±nlandÄ±. SalÄ± ve Cuma gÃ¼nleri yayÄ±nlanan aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nlerde bu hafta yine birbirinden farklÄ± Ã¼rÃ¼nler indirimli bir ÅŸekilde vatandaÅŸa sunuldu.
5 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022
- Laktozsuz Ayran,
- Topak TereyaÄŸÄ±,
- MÄ±sÄ±r YaÄŸÄ±,
- OsmancÄ±k PirinÃ§,
- Paket Margarin,
- Kekik BalÄ±,
- Domates SalÃ§asÄ±,
- RendelenmiÅŸ Domates,
- Kangal Sucuk,
- KÄ±rmÄ±zÄ± Mercimek,
- Ton BalÄ±ÄŸÄ±,
- Pul Ã‡ikolata,
- Ä°sot,
- Pul Biber,
- Nar EkÅŸisi,
- Sirke
- Hamur Kabartma Tozu
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- KÄ±sa Kollu Åžortlu TakÄ±m,
- PelÃ¼ÅŸ SaÃ§ BandÄ±,
- Ã‡ocuk Toka Ã‡eÅŸitleri,
- Cam Kupa,
- Mum,
- YÃ¼z Maskesi,
- YÃ¼z Paleti,
- El Kremi,
- SaÃ§ BakÄ±m Maskesi,
- Organik Hindistan Cevizi YaÄŸÄ±,
- Kil Maskesi,
- Toz Deterjan,
- SÄ±vÄ± Sabun,
- TÄ±raÅŸ BÄ±Ã§aÄŸÄ±,
- Konsantre YumuÅŸatÄ±cÄ±,
- Bay Bayan ParfÃ¼m
- Uzaktan KumandalÄ± Led Ampul
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