29 Mart BÄ°M kataloÄŸu SalÄ± gÃ¼nÃ¼ Bimâ€™e neler var 29 Mart BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nleri 2022 ile BÄ°M indirimleri

Temel gÄ±da ve ihtiyaÃ§ Ã¼rÃ¼nlerindeki pahalÄ±lÄ±k devam ederken, indirimli Ã¼rÃ¼nlere ulaÅŸmak vatandaÅŸlar iÃ§in daha elzem bir hal aldÄ±. BÄ°M maÄŸazalarÄ±nda her SalÄ± ve Cuma gÃ¼nÃ¼ birbirinden farklÄ± Ã¼rÃ¼n ve gÄ±dalar indirimli olarak satÄ±ÅŸa sunuluyor. Ä°ÅŸte 29 Mart BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nleri 2022 kataloÄŸu ile 29 Mart 2022 BÄ°M indirimleriâ€¦

BÄ°M AKTÃœEL ÃœRÃœNLER KATALOÄžU 29 MART 2022

AktÃ¼el kataloÄŸun ilk sayfasÄ±nda yarÄ±m yaÄŸlÄ± yoÄŸurt, tost peyniri, dana kangal sucuk, tÃ¼tsÃ¼lenmiÅŸ piliÃ§ Jumbo sosis, iÃ§li tavuk, yarÄ±m yaÄŸlÄ± sÃ¼t, dana dilimli salam, hindi fÃ¼me, tam yaÄŸlÄ± beyaz peynir, rulo kaymak, Ã§iÃ§ek balÄ±, Ã§ifte kavrulmuÅŸ tahin, reÃ§el Ã§eÅŸitleri, siyah zeytin, laktozsuz kefir, kahvaltÄ±lÄ±k sos, kÄ±rma yeÅŸil zeytin ve keÃ§iboynuzu Ã¶zÃ¼ gibi Ã¼rÃ¼nler bulunuyor.

AktÃ¼el kataloÄŸun ikinci sayfasÄ±nda ise domates salÃ§asÄ±, baldo pirinÃ§, nohut, pilavlÄ±k bulgur, ketÃ§ap mayonez ikilisi, baharat Ã§eÅŸitleri, isot, kÄ±rmÄ±zÄ± pul biber, hamur kabartma tozu, yÃ¶resel yemekler, cevizli kÃ¶y baklavasÄ±, eriÅŸte, kuru patlÄ±can dolma, sade dondurma, sÃ¼tlÃ¼ Ã§ikolata ve yerfÄ±stÄ±klÄ± krokan gibi Ã¼rÃ¼nler yer alÄ±yor.

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