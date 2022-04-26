26 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022 BÄ°Mâ€™de bu salÄ± neler var BÄ°M 26 Nisan 2022 kataloÄŸu yayÄ±nlandÄ± 26 Nisan 2022 BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu

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    Ekonomi26 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022! BÄ°Mâ€™de bu salÄ± neler var? BÄ°M 26 Nisan 2022 kataloÄŸu yayÄ±nlandÄ±! 26 Nisan 2022 BÄ°M aktüel ürünler kataloÄŸu!
    HaberlerEkonomi Haberleri 26 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022! BÄ°Mâ€™de bu salÄ± neler var? BÄ°M 26 Nisan 2022 kataloÄŸu yayÄ±nlandÄ±! 26 Nisan 2022 BÄ°M aktüel ürünler kataloÄŸu!
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    26 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022! BÄ°Mâ€™de bu salÄ± neler var? BÄ°M 26 Nisan 2022 kataloÄŸu yayÄ±nlandÄ±! 26 Nisan 2022 BÄ°M aktüel ürünler kataloÄŸu!

    BÄ°M 26 Nisan 2022 kataloÄŸu yayÄ±nlandÄ±. BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler 26 Nisan kataloÄŸunda bu hafta raflardaki yerini alacak. Her hafta SalÄ± ve Cuma gÃ¼nÃ¼ yayÄ±nlanan BÄ°M indirimli Ã¼rÃ¼nler listesinde bu hafta temizlik Ã¼rÃ¼nlerinden kahvaltÄ±lÄ±k Ã¼rÃ¼nlere, bebek Ã¼rÃ¼nlerinden atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±klara kadar birÃ§ok Ã¼rÃ¼n vatandaÅŸa sunuldu. Ä°ÅŸte, 26 Nisan BÄ°M AktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu ile 26 Nisan BÄ°M indirimleriâ€¦

    26.04.2022 - 08:45 |
    26 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022! BÄ°Mâ€™de bu salÄ± neler var? BÄ°M 26 Nisan 2022 kataloÄŸu yayÄ±nlandÄ±! 26 Nisan 2022 BÄ°M aktüel ürünler kataloÄŸu!

    BÄ°M 26 nisan 2022 kataloÄŸu birbirinden farklÄ± bir Ã§ok Ã¼rÃ¼ndeki indirimleri duyurdu. BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nlerde tuzsuz terayaÄŸÄ±, labne, simit, Ã§iÃ§ek balÄ±, kÄ±rma zeytin gibi gÄ±da Ã¼rÃ¼nleri yer alÄ±rken toz deterjan, Ã§amaÅŸÄ±r yumuÅŸatÄ±cÄ±, yÃ¼zey temizleyici, bebek bezi, reÃ§el Ã§eÅŸitleri, piliÃ§ salam, Ã§ikolatalÄ± gofret ve kandil simidi temizlik, kozmetik ve market Ã¼rÃ¼nlerinde indirimler yapÄ±ldÄ±. Peki, BÄ°Mâ€™de bu salÄ± neler var? BÄ°M kataloÄŸu 26 Nisan 2022 aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nlerâ€¦

    26 NÄ°SAN BÄ°M KATALOÄžU 2022

    • Toz Deterjan
    • BulaÅŸÄ±k Makinesi Tableti
    • Bebek Bezi
    • KaÄŸÄ±t Havlu
    • Tuvalet KaÄŸÄ±dÄ±
    • Ultra Ã‡amaÅŸÄ±r Suyu
    • SÄ±vÄ± BulaÅŸÄ±k DeterjanÄ±
    • Konsantre Ã‡amaÅŸÄ±r YumuÅŸatÄ±cÄ±sÄ±
    • Wc Temizleyici
    • BulaÅŸÄ±k FÄ±rÃ§asÄ±
    • BulaÅŸÄ±k SÃ¼ngeri

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    26 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022 BÄ°Mâ€™de bu salÄ± neler var BÄ°M 26 Nisan 2022 kataloÄŸu yayÄ±nlandÄ± 26 Nisan 2022 BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu

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    • Tuzsuz TerayaÄŸÄ±
    • Labne
    • Simit
    • Ã‡iÃ§ek BalÄ±
    • KÄ±rma Zeytin
    • Siyah Zeytin
    • Tahin
    • Dut Pekmezi
    • Naneli Ayran
    • Light SÃ¼t
    • KÄ±yma DÃ¼rÃ¼m Tantuni
    • KÄ±zarmÄ±ÅŸ Ekmek
    • PiliÃ§ Parmak KÃ¶fte

    26 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022 BÄ°Mâ€™de bu salÄ± neler var BÄ°M 26 Nisan 2022 kataloÄŸu yayÄ±nlandÄ± 26 Nisan 2022 BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu

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    • Ã‡ikolatalÄ± Gofret
    • Kabuklu Patates Cipsi
    • Tarhana Cipsi
    • MÄ±sÄ±r Ã‡erezi
    • TÃ¼rk Kahvesi
    • SoÄŸuk Kahve
    • Siyah Ã‡ay
    • Portakal Suyu
    • Rulo Gofret
    • KavrulmuÅŸ FÄ±ndÄ±k
    • Ã‡ikolata KaplÄ± BiskÃ¼vi

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