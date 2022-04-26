26 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022 BÄ°Mâ€™de bu salÄ± neler var BÄ°M 26 Nisan 2022 kataloÄŸu yayÄ±nlandÄ± 26 Nisan 2022 BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu

26 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022! BÄ°Mâ€™de bu salÄ± neler var? BÄ°M 26 Nisan 2022 kataloÄŸu yayÄ±nlandÄ±! 26 Nisan 2022 BÄ°M aktüel ürünler kataloÄŸu!
BÄ°M 26 Nisan 2022 kataloÄŸu yayÄ±nlandÄ±. BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler 26 Nisan kataloÄŸunda bu hafta raflardaki yerini alacak. Her hafta SalÄ± ve Cuma gÃ¼nÃ¼ yayÄ±nlanan BÄ°M indirimli Ã¼rÃ¼nler listesinde bu hafta temizlik Ã¼rÃ¼nlerinden kahvaltÄ±lÄ±k Ã¼rÃ¼nlere, bebek Ã¼rÃ¼nlerinden atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±klara kadar birÃ§ok Ã¼rÃ¼n vatandaÅŸa sunuldu. Ä°ÅŸte, 26 Nisan BÄ°M AktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu ile 26 Nisan BÄ°M indirimleriâ€¦
26.04.2022 - 08:45 |
BÄ°M 26 nisan 2022 kataloÄŸu birbirinden farklÄ± bir Ã§ok Ã¼rÃ¼ndeki indirimleri duyurdu. BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nlerde tuzsuz terayaÄŸÄ±, labne, simit, Ã§iÃ§ek balÄ±, kÄ±rma zeytin gibi gÄ±da Ã¼rÃ¼nleri yer alÄ±rken toz deterjan, Ã§amaÅŸÄ±r yumuÅŸatÄ±cÄ±, yÃ¼zey temizleyici, bebek bezi, reÃ§el Ã§eÅŸitleri, piliÃ§ salam, Ã§ikolatalÄ± gofret ve kandil simidi temizlik, kozmetik ve market Ã¼rÃ¼nlerinde indirimler yapÄ±ldÄ±. Peki, BÄ°Mâ€™de bu salÄ± neler var? BÄ°M kataloÄŸu 26 Nisan 2022 aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nlerâ€¦
26 NÄ°SAN BÄ°M KATALOÄžU 2022
- Toz Deterjan
- BulaÅŸÄ±k Makinesi Tableti
- Bebek Bezi
- KaÄŸÄ±t Havlu
- Tuvalet KaÄŸÄ±dÄ±
- Ultra Ã‡amaÅŸÄ±r Suyu
- SÄ±vÄ± BulaÅŸÄ±k DeterjanÄ±
- Konsantre Ã‡amaÅŸÄ±r YumuÅŸatÄ±cÄ±sÄ±
- Wc Temizleyici
- BulaÅŸÄ±k FÄ±rÃ§asÄ±
- BulaÅŸÄ±k SÃ¼ngeri
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- Tuzsuz TerayaÄŸÄ±
- Labne
- Simit
- Ã‡iÃ§ek BalÄ±
- KÄ±rma Zeytin
- Siyah Zeytin
- Tahin
- Dut Pekmezi
- Naneli Ayran
- Light SÃ¼t
- KÄ±yma DÃ¼rÃ¼m Tantuni
- KÄ±zarmÄ±ÅŸ Ekmek
- PiliÃ§ Parmak KÃ¶fte
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- Ã‡ikolatalÄ± Gofret
- Kabuklu Patates Cipsi
- Tarhana Cipsi
- MÄ±sÄ±r Ã‡erezi
- TÃ¼rk Kahvesi
- SoÄŸuk Kahve
- Siyah Ã‡ay
- Portakal Suyu
- Rulo Gofret
- KavrulmuÅŸ FÄ±ndÄ±k
- Ã‡ikolata KaplÄ± BiskÃ¼vi
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