26 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022 BÄ°Mâ€™de bu salÄ± neler var BÄ°M 26 Nisan 2022 kataloÄŸu yayÄ±nlandÄ± 26 Nisan 2022 BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu

BÄ°M 26 nisan 2022 kataloÄŸu birbirinden farklÄ± bir Ã§ok Ã¼rÃ¼ndeki indirimleri duyurdu. BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nlerde tuzsuz terayaÄŸÄ±, labne, simit, Ã§iÃ§ek balÄ±, kÄ±rma zeytin gibi gÄ±da Ã¼rÃ¼nleri yer alÄ±rken toz deterjan, Ã§amaÅŸÄ±r yumuÅŸatÄ±cÄ±, yÃ¼zey temizleyici, bebek bezi, reÃ§el Ã§eÅŸitleri, piliÃ§ salam, Ã§ikolatalÄ± gofret ve kandil simidi temizlik, kozmetik ve market Ã¼rÃ¼nlerinde indirimler yapÄ±ldÄ±. Peki, BÄ°Mâ€™de bu salÄ± neler var? BÄ°M kataloÄŸu 26 Nisan 2022 aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nlerâ€¦

26 NÄ°SAN BÄ°M KATALOÄžU 2022

Toz Deterjan

BulaÅŸÄ±k Makinesi Tableti

Bebek Bezi

KaÄŸÄ±t Havlu

Tuvalet KaÄŸÄ±dÄ±

Ultra Ã‡amaÅŸÄ±r Suyu

SÄ±vÄ± BulaÅŸÄ±k DeterjanÄ±

Konsantre Ã‡amaÅŸÄ±r YumuÅŸatÄ±cÄ±sÄ±

Wc Temizleyici

BulaÅŸÄ±k FÄ±rÃ§asÄ±

BulaÅŸÄ±k SÃ¼ngeri

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Tuzsuz TerayaÄŸÄ±

Labne

Simit

Ã‡iÃ§ek BalÄ±

KÄ±rma Zeytin

Siyah Zeytin

Tahin

Dut Pekmezi

Naneli Ayran

Light SÃ¼t

KÄ±yma DÃ¼rÃ¼m Tantuni

KÄ±zarmÄ±ÅŸ Ekmek

PiliÃ§ Parmak KÃ¶fte

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Ã‡ikolatalÄ± Gofret

Kabuklu Patates Cipsi

Tarhana Cipsi

MÄ±sÄ±r Ã‡erezi

TÃ¼rk Kahvesi

SoÄŸuk Kahve

Siyah Ã‡ay

Portakal Suyu

Rulo Gofret

KavrulmuÅŸ FÄ±ndÄ±k

Ã‡ikolata KaplÄ± BiskÃ¼vi

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