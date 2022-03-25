25 Mart BÄ°M kataloÄŸu 2022 Cuma gÃ¼nÃ¼ BÄ°Mâ€™de neler var, bu hafta BÄ°Mâ€™e ne geldi BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler 25 mart 2022

25 Mart BÄ°M kataloÄŸu 2022 paylaÅŸÄ±ldÄ±. BÄ°M marketleri tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan indirimli Ã¼rÃ¼nleri kataloÄŸunda fiyat bilgileri de paylaÅŸÄ±ldÄ±. BÄ°M'de bu hafta; bahÃ§e Ã¼rÃ¼nlerinden, ev ve ofis aksesuarlarÄ±na, elektroniklerden oyuncaklara pek Ã§ok ÅŸey indirimli fiyatlarla raflarda olacak. Ä°ÅŸte, BÄ°M BÄ°M aktÃ¼el 25 Mart 2022 Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu listesi...

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Woon 55â€³ Smart Dual Tv 5.299 TL

Woon 43â€³ Smart Android Tv 3.999 TLâ€™den

Kumtel Siyah Cam Set ÃœstÃ¼ Ocak 729 TL

Philips SÃ¼pÃ¼rge 1299,00 TL

Fakir BuharlÄ± Temizleme Makinesi 379

KadÄ±n Supersoft Ev Pantolonu 59,90 TL

Banyo PaspasÄ± 65Ã—80 cm 19,90 TL

Lavanta Kokulu Defter 9,90 TL,

Damla YayÄ±nevi DeÄŸerler Dizisi Kitaplar 5,90 TL

Kral Åžakir Ä°lk Okuma KitaplarÄ± 9,90 TL

KÃ¼vette Bebek 39,90 TL,

Luna ve Bisikleti 79,90 TL,

Sihirli Resim KÃ¢ÄŸÄ±dÄ± Seti 19,90 TL

Woodoy Katomath Oyunu 22,50 TL

TaÅŸÄ±yÄ±cÄ± TÄ±r 79,90 TL

9 ParÃ§alÄ± KÃ¼p Puzzle 24,90 TL

Chefâ€™s Pro Blender Seti 249 TL

Akel Katmer GÃ¶zleme SacÄ± 249 TL

KapaklÄ± Kase Seti 3â€™lÃ¼ 39,90 TL

PaÅŸabahÃ§e Ã‡ay BardaÄŸÄ± 6â€™lÄ± 24,90 TL

Kaan Ã‡apa Makinesi 3.499 TL

AhÅŸap SaplÄ± Ã‡apa Sivri / Ã‡atal 29,90 TL

AhÅŸap SaplÄ± BoyalÄ± Ã‡elik Keser 34,90 TLâ€™den ve

Yaprak Temizleme TÄ±rmÄ±ÄŸÄ± ve 120 cm Sabit SÄ±rÄ±k 39,90 TL

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Bitki Destek Kafesi 44 cm 29,90 TL

Bitki Destek Kafesi 60 cm 34,90 TL

Fidan BaÄŸlama Teli 100 m 19,90 TL

Bitki / Ã‡iÃ§ek Etiketi 20â€™li 14,90 TL

Fide Dikme AparatÄ± 9,90 TL

Plastik KÃ¼rek 19,90 TL

Burunlu Ã‡iÃ§ek Sulama KabÄ± 14,90 TL

Budama Testeresi 59,90 TL

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Spiral Hortum 99,90 TL

Solar AydÄ±nlatma Sistemi 379 TL

SensÃ¶rlÃ¼ Solar Duvar LambasÄ± 99,90 TL

Solar Panelli Telli Led 10m 89,90 TL

Ofis Bazaar Modern Ã‡iÃ§eklik 159 TL

8 BÃ¶lmeli Ã‡ok AmaÃ§lÄ± Dolap 499 TL

Mimilos KatlanÄ±r Masa 99,90 TL

Evde Sebze YetiÅŸtirme Seti 19,90 TL

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