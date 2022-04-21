21 Nisan A101 kataloğu 2022! Perşembe A101 aktüelde neler var? A101 aktüel ürünler 21 Nisan kataloğu 2022

A101 aktüel ürünler 21 Nisan kataloğu içerisinde yer alan indirimli ürünler merak ediliyor. A101 21 Nisan 2022 kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler 21 Nisan kataloğunda Reeder P13 Blue Plus 2022 akıllı telefondan, Alcatel 1T10 Tablette, Toshiba Ultra HD Smart TV’den, Aprilla Çay makinesine, Piranha akıllı bilekliğe kadar pek çok ürün indirimli olarak yer alıyor. İşte A101 aktüel ürünler 21 Nisan listesi…

21 Nisan A101 kataloğu 2022

Toshiba 65'' Ultra HD Smart TV 8.799 TL

HI-LEVEL 39'' HD Android Smart Uydu Alıcılı LED TV 3.099 TL

Alcatel 1T10 Tablet 749 TL

SEG 10 kg Çamaşır Makinesi 4.299 TL

SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 3.499 TL

Flavel Büro Tipi Buzdolabı 1.799 TL

Singer Overlok Makinesi 1.999 TL

Sunny Melodi El Blender Seti 349 TL

Sunny Lateafe Çay Makinesi 299 TL

Opal Kahve Fincan Takımı 79.95 TL

Viapot Orta Boy Güveç Tencere 49.95 TL

Viapot Porsiyonluk 6'lı Güveç Seti 34.95 TL

Dolu SUV 6V Akülü Araba 1.299 TL

12 Jant Bisiklet 299.95 TL

Çocuk Salıncağı 99.95 TL

Triathlon Işıklı Paten 229.95 TL

Triathlon Maxi Işıklı Scooter 299.95 TL

Triathlon Grafiti ve LED Işıklı Kaykay 149.95 TL

Oyuncak Işıklı ve Sesli Kaya Davul 99.95 TL

Oyuncak Fırçalı Temizlik Seti 29.95 TL

Lisanslı Güneş Gözlüğü 29.95 TL

Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 59.95 TL

Kaymaz Taban Çocuk Odası Halısı 69.95 TL

Kilim 49.95 TL

400 g Torku Nice Bütün Fındıklı Çikolata 29.95 TL

350 g Ender Şoko Piramit Çikolata 17.95 TL

Kent Şeker Çeşitleri 14.95 TL

Baby Turco Doğadan Bebek Bezi Çeşitleri 79.9 TL

24'lü Kent Boringer Bulyon Çeşitleri 9.95 TL

3 L Booly Karadut Aromalı İçecek 16.90 TL

Ülker Dankeke Lokmalık Kek Çeşitleri 7.45 TL

Ülker 8 Kek Çeşitleri 2.25 TL

20'li Ülker Biskrem Kakaolu Krema Dolgulu Bisküvi 26.95 TL