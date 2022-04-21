21 Nisan A101 kataloğu 2022! Perşembe A101 aktüelde neler var? A101 aktüel ürünler 21 Nisan kataloğu 2022
A101 aktüel 21 Nisan 2022 kataloğu yayınlandı. İndirimli ürünlere sahip olmak isteyen vatandaşlar. “Perşembe A101’de ne var?” sorusuna yanıt arıyor. A101 bu hafta da birbirinden farklı ürünleri indirimli olarak vatandaşlara sunacak. İşte 21 Nisan A101 kataloğu 2022
A101 aktüel ürünler 21 Nisan kataloğu içerisinde yer alan indirimli ürünler merak ediliyor. A101 21 Nisan 2022 kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler 21 Nisan kataloğunda Reeder P13 Blue Plus 2022 akıllı telefondan, Alcatel 1T10 Tablette, Toshiba Ultra HD Smart TV’den, Aprilla Çay makinesine, Piranha akıllı bilekliğe kadar pek çok ürün indirimli olarak yer alıyor. İşte A101 aktüel ürünler 21 Nisan listesi…
21 Nisan A101 kataloğu 2022
Toshiba 65'' Ultra HD Smart TV 8.799 TL
HI-LEVEL 39'' HD Android Smart Uydu Alıcılı LED TV 3.099 TL
Alcatel 1T10 Tablet 749 TL
SEG 10 kg Çamaşır Makinesi 4.299 TL
SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 3.499 TL
Flavel Büro Tipi Buzdolabı 1.799 TL
Singer Overlok Makinesi 1.999 TL
Sunny Melodi El Blender Seti 349 TL
Sunny Lateafe Çay Makinesi 299 TL
Opal Kahve Fincan Takımı 79.95 TL
Viapot Orta Boy Güveç Tencere 49.95 TL
Viapot Porsiyonluk 6'lı Güveç Seti 34.95 TL
Dolu SUV 6V Akülü Araba 1.299 TL
12 Jant Bisiklet 299.95 TL
Çocuk Salıncağı 99.95 TL
Triathlon Işıklı Paten 229.95 TL
Triathlon Maxi Işıklı Scooter 299.95 TL
Triathlon Grafiti ve LED Işıklı Kaykay 149.95 TL
Oyuncak Işıklı ve Sesli Kaya Davul 99.95 TL
Oyuncak Fırçalı Temizlik Seti 29.95 TL
Lisanslı Güneş Gözlüğü 29.95 TL
Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 59.95 TL
Kaymaz Taban Çocuk Odası Halısı 69.95 TL
Kilim 49.95 TL
400 g Torku Nice Bütün Fındıklı Çikolata 29.95 TL
350 g Ender Şoko Piramit Çikolata 17.95 TL
Kent Şeker Çeşitleri 14.95 TL
Baby Turco Doğadan Bebek Bezi Çeşitleri 79.9 TL
24'lü Kent Boringer Bulyon Çeşitleri 9.95 TL
3 L Booly Karadut Aromalı İçecek 16.90 TL
Ülker Dankeke Lokmalık Kek Çeşitleri 7.45 TL
Ülker 8 Kek Çeşitleri 2.25 TL
20'li Ülker Biskrem Kakaolu Krema Dolgulu Bisküvi 26.95 TL