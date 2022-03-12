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    Ekonomi2022 sertifikalı tohum desteği ne kadar, ne zaman ödenecek? Sertifikalı tohum desteği 2022!
    HaberlerEkonomi Haberleri 2022 sertifikalı tohum desteği ne kadar, ne zaman ödenecek? Sertifikalı tohum desteği 2022!
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    2022 sertifikalı tohum desteği ne kadar, ne zaman ödenecek? Sertifikalı tohum desteği 2022!

    Cumhurbaşkanı kararıyla 4 ilin 7 ilçesinde yağlık ayçiçeği ekimi Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenecek ürünler listesine dahil edildi. 2022 yılında uygulanacak gübre ve sertifikalı tohum kullanım desteklerine ilişkin kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararına göre, Aydın Efeler, Köşk, Sultanhisar ve Yenipazar, Karabük Eskipazar, Kütahya Domaniç ile Sivas Hafik ilçelerinde yağlık ayçiçeği ekimi desteklenecek. Peki, 2022 sertifikalı tohum desteği ne kadar, ne zaman ödenecek? Sertifikalı tohum desteği 2022!

    12.03.2022 - 10:21 |
    2022 sertifikalı tohum desteği ne kadar, ne zaman ödenecek? Sertifikalı tohum desteği 2022!

    Ayçiçeği yağı tedariğine ve fiyat artışlarına çözüm için Cumhurbaşkanı kararıyla dört ilin yedi ilçesinde yağlık ayçiçeği ekimi, desteklenecek ürünler listesine eklendi.

    Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve 2021 yılında yapılacak tarımsal desteklemeler ile 2022 yılında uygulanacak gübre ve sertifikalı tohum kullanım desteklerine ilişkin kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararına göre, Aydın Efeler, Köşk, Sultanhisar ve Yenipazar, Karabük Eskipazar, Kütahya Domaniç ile Sivas Hafik ilçelerinde yağlık ayçiçeği ekimi desteklenecek.

    2022 SERTİFİKALI TOHUM DESTEĞİ NE KADAR?

    Karar çerçevesinde, 2021 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarına göre buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünlerine bir defaya mahsus olmak üzere dekar başına 50 TL ek girdi desteği sağlanacak.

    Düzenlemeyle, 2022 yılında sertifikalı tohum destekleri de belirlendi.

    Buna göre, 2022 üretim yılında bu kapsamda üreticilere dekar başına; arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf ve çeltik için 24 TL, aspir için 5 TL, nohut ve kanola için 20 TL, susam için 4 TL, kuru fasulye, mercimek ve yonca için 30 TL, patates için 100 TL, fiğ, yem bezelyesi, korunga ve soya için 22 TL, yer fıstığı için 17 TL destekleme ödemesi yapılacak.

    SERTİFİKALI TOHUM DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

    2022 üretim yılı sertifikalı tohum desteği ödemelerine bütçe imkanları dahilinde başlanacak.

     

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