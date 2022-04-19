20 Nisan ÅžOK kataloÄŸu 2022 Åžok aktÃ¼el 20 Nisan 2022 kataloÄŸu ile bu hafta hangi Ã¼rÃ¼nler indirimli ÅžOK kataloÄŸu 2022 Nisan

ÅžOK aktÃ¼el 20 Nisan 2022 kataloÄŸu iÃ§erisinde yer alan Ã¼rÃ¼nler merak ediliyor. ÅžOK aktÃ¼el kataloÄŸunda temel ihtiyaÃ§ grubunda, deterjan, tekstil ve ÅŸekerleme grubunda yer alan Ã¼rÃ¼nlerde bÃ¼yÃ¼k indirimler ve kampanyalar mevcut. ÅžOK'ta bu hafta; Teknoloji Ã¼rÃ¼nleri, Mutfak ve Ev EÅŸyalarÄ± aletleri ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± iÃ§in hazÄ±rlanan oyuncaklar ile Åžok Ramazan Erzak Paketi ve Ramazan BayramÄ± iÃ§in Ã¶zenle hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ Bayram Åžekerleri Ã¼rÃ¼nleri de raflardaki yerini aldÄ±. Ä°ÅŸte 20 Nisan ÅžOK kataloÄŸu 2022â€¦

ÅžOK AKTÃœEL 20 NÄ°SAN 2022 KATALOÄžU

Led Proeksiyon Gece LambasÄ± 49,95 TL,

Everest Åžarj Edilebilir Kablosuz Mouse 99,95 TL,

Everest Armor Siyah Oyuncu Klavye 59,95 TL,

1400 mm fanlÄ± Asonic AS-A34 Notebook SoÄŸutucu Stand 89,95 TL,

Asonic AS-XGK100 Gaming KÄ±rmÄ±zÄ± Mikrofonlu KulaklÄ±k 69,95 TL,

Asonic MÄ±knatÄ±slÄ± Bluetooth Sporcu KulaklÄ±k 99,95 TL

Unicorn Gece LambasÄ± 49,95 TL'den yer alÄ±yor.

Â

Hot Wheels Dokuzlu Arabalar 119,90 TL,

Erpa Melis Koleysiyon Bebek 149,90 TL,

RÃ¼zgar Koleksiyon Bebek 149,90 TL,

Kukuli 2 in 1 Puzzle 16,95 TL,

30 cm Barbie Kariyer Bebekleri 69,95 TL,

Polly Pocket ve ArkadaÅŸlarÄ± 24,95 TL,

LisanslÄ± Balon Rozet ve Kart Seti 9,99 TL,

Pilsan Sevimli HayvanÄ±m 79,95 TL

KÄ±z / Erkek Ã‡ocuk Terlik 29,95 TL'den satÄ±lacak.

Â





Metaltex AyaklÄ± Siyah KaÄŸÄ±tlÄ±k 39,95 TL,

Metaltex Siyah Dikey Havluluk 19,95 TL,

AyarlÄ± Masa KÄ±skacÄ± 12,95 TL,

TÃ¼y ToplayÄ±cÄ± 12,95 TL,

12'li Ä°nce Plastik AskÄ± 16,95 TL,

3'lÃ¼ AhÅŸap AskÄ±lÄ±k 19,95 TL,

Perilla Krom Banyo KÃ¶ÅŸeliÄŸi 69,95 TL,

Â

Â

Tuvalet KaÄŸÄ±dÄ± AsacaÄŸÄ± 19,95 TL,

KapÄ± ArkasÄ± AskÄ±lÄ±k 19,95 TL,

Titiz FÄ±rÃ§a Ã‡eÅŸitleri 9,99 TL,

Titiz Hazneli Klozet FÄ±rÃ§asÄ± 24,95 TL,

Titiz Temizlik KovasÄ± 34,95 TL

Kokulu Kuru Ã‡iÃ§ek Ã‡eÅŸitleri 9,99 TL.

Â

SÄ±vÄ± Hazneli Sprey Mop 99,95 TL,

2'li Fitilli Soft Banyo TakÄ±mÄ± 59,95 TL,

Kaymaz Raf Ã–rtÃ¼sÃ¼ 49,95 TL,

Lime Tablet Mop Set 99,95 TL,

DÃ¶ner BaÅŸlÄ±klÄ± Smart Mop Set 79,95 TL,

Mikrofiber Statik Toz AlÄ±cÄ± 39,95 TL

Gezer KadÄ±n / Erkek Terlik 24,95 TL.

Â

TrÃ¼f Ã‡ikolat 14,90 TL,

Ãœlker Ece BÃ¼tÃ¼n FÄ±ndÄ±klÄ± SÃ¼tlÃ¼ Ã‡ikolata 34,90 TL,

Ãœlker Select 44,90 TL,

Ãœlker Madlen Ã‡ikolata 39,50 TL,

Ãœlker PoÅŸet Åžeker 14,90 TL,

Lokum AÅŸkÄ± 12,90 TL,

Ãœlker Hobby FÄ±ndÄ±klÄ± Bar 17,75 TL,

Ãœlker Yupo Lolipop 12,90 TL,

Åžahane Mini Bonbon 18,90 TL,

Ã‡okomel Marsmallow 24,90 TL,

ÅžÃ¶len Maxbar 29,90 TL,

ÅžÃ¶len Octavia PirinÃ§ PatlaklÄ± SÃ¼tlÃ¼ Ã‡ikolata 34,50 TL,

Bellagio FÄ±ndÄ±k KremalÄ± Gofret 14,50 TL,

Saray Ã‡ikolata 24,90 TL,

Torku Mevlana Åžekeri 14,90 TL,

Karmen Madlen Ã‡ikolata 18,90 TL,

Karmen Ã‡iolatalÄ± Badem Draje 9,90 TL,

Karmen Bademli Hindistan Cevizi ToplarÄ± 19,95 TL,

Â Karmen Kako FÄ±ndÄ±k KremasÄ± Dolgulu Ã‡ikolata 24,90 TL,

Karmen Mini Baton Ã‡ikolata 14,90 TL,

TaÅŸkale Lokum 17,50 TL,

ÅžÃ¶len Chocodans 14,90 TL,

Ãœlker Buklet FÄ±ndÄ±k Krema Dolgulu Ã‡ikolata 24,90 TL,

Åžahane Bonbon 11,95 TL.

Â

Â

Â

Ramazan AyÄ± dolayÄ±sÄ± ile sizlerin Ä°htiyaÃ§ sahibi ve sevdiklerinizle paylaÅŸÄ±mda bulunacaÄŸÄ±nÄ±z ÅžOK Ramazan Erzak Paketi- ÅžOK Ramazan KartÄ±- ÅžOK Hediye KartÄ± uygulama Hem Åžok'ta Hem de Cepte Åžok'ta Ramazan ayÄ± sonuna kadar devam ettirecek.

Â