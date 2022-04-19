20 Nisan ÅžOK kataloÄŸu 2022 Åžok aktÃ¼el 20 Nisan 2022 kataloÄŸu ile bu hafta hangi Ã¼rÃ¼nler indirimli ÅžOK kataloÄŸu 2022 Nisan

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    Ekonomi20 Nisan ÅžOK kataloÄŸu 2022! Åžok aktüel 20 Nisan 2022 kataloÄŸu ile bu hafta hangi ürünler indirimli? ÅžOK kataloÄŸu 2022 Nisan!
    HaberlerEkonomi Haberleri 20 Nisan ÅžOK kataloÄŸu 2022! Åžok aktüel 20 Nisan 2022 kataloÄŸu ile bu hafta hangi ürünler indirimli? ÅžOK kataloÄŸu 2022 Nisan!
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    20 Nisan ÅžOK kataloÄŸu 2022! Åžok aktüel 20 Nisan 2022 kataloÄŸu ile bu hafta hangi ürünler indirimli? ÅžOK kataloÄŸu 2022 Nisan!

    ÅžOK 20 Nisan 2022 aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu ile indirimli Ã¼rÃ¼nler belli oldu. ÅžOK'ta 'Birlikten Berekete' kampanyasÄ± ile Ramazan BayramÄ± hazÄ±rlarÄ±na hÄ±z verdi ve bayram ÅŸekerleri ile Ã§ikolatalarÄ± raflara dizdi. ÅžOK'ta bu hafta Ã§ocuklar iÃ§in tekerlekli Scooterdan, plastik banyo Ã¼rÃ¼nlerine, bisikletten terliklere kadar Ã§eÅŸitli Ã¼rÃ¼nler indirimli olarak vatandaÅŸa sunuldu. Ä°ÅŸte ÅžOK 20 Nisan 2022 aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸuâ€¦

    19.04.2022 - 09:41 |
    20 Nisan ÅžOK kataloÄŸu 2022! Åžok aktüel 20 Nisan 2022 kataloÄŸu ile bu hafta hangi ürünler indirimli? ÅžOK kataloÄŸu 2022 Nisan!

    ÅžOK aktÃ¼el 20 Nisan 2022 kataloÄŸu iÃ§erisinde yer alan Ã¼rÃ¼nler merak ediliyor. ÅžOK aktÃ¼el kataloÄŸunda temel ihtiyaÃ§ grubunda, deterjan, tekstil ve ÅŸekerleme grubunda yer alan Ã¼rÃ¼nlerde bÃ¼yÃ¼k indirimler ve kampanyalar mevcut. ÅžOK'ta bu hafta; Teknoloji Ã¼rÃ¼nleri, Mutfak ve Ev EÅŸyalarÄ± aletleri ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± iÃ§in hazÄ±rlanan oyuncaklar ile Åžok Ramazan Erzak Paketi ve Ramazan BayramÄ± iÃ§in Ã¶zenle hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ Bayram Åžekerleri Ã¼rÃ¼nleri de raflardaki yerini aldÄ±. Ä°ÅŸte 20 Nisan ÅžOK kataloÄŸu 2022â€¦

    ÅžOK AKTÃœEL 20 NÄ°SAN 2022 KATALOÄžU

    Led Proeksiyon Gece LambasÄ± 49,95 TL,

    Everest Åžarj Edilebilir Kablosuz Mouse 99,95 TL,

    Everest Armor Siyah Oyuncu Klavye 59,95 TL,

    1400 mm fanlÄ± Asonic AS-A34 Notebook SoÄŸutucu Stand 89,95 TL,

    Asonic AS-XGK100 Gaming KÄ±rmÄ±zÄ± Mikrofonlu KulaklÄ±k 69,95 TL,

    Asonic MÄ±knatÄ±slÄ± Bluetooth Sporcu KulaklÄ±k 99,95 TL

    Unicorn Gece LambasÄ± 49,95 TL'den yer alÄ±yor.

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    20 Nisan ÅžOK kataloÄŸu 2022 Åžok aktÃ¼el 20 Nisan 2022 kataloÄŸu ile bu hafta hangi Ã¼rÃ¼nler indirimli ÅžOK kataloÄŸu 2022 Nisan

    Hot Wheels Dokuzlu Arabalar 119,90 TL,

    Erpa Melis Koleysiyon Bebek 149,90 TL,

    RÃ¼zgar Koleksiyon Bebek 149,90 TL,

    Kukuli 2 in 1 Puzzle 16,95 TL,

    30 cm Barbie Kariyer Bebekleri 69,95 TL,

    Polly Pocket ve ArkadaÅŸlarÄ± 24,95 TL,

    LisanslÄ± Balon Rozet ve Kart Seti 9,99 TL,

    Pilsan Sevimli HayvanÄ±m 79,95 TL

    KÄ±z / Erkek Ã‡ocuk Terlik 29,95 TL'den satÄ±lacak.

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    20 Nisan ÅžOK kataloÄŸu 2022 Åžok aktÃ¼el 20 Nisan 2022 kataloÄŸu ile bu hafta hangi Ã¼rÃ¼nler indirimli ÅžOK kataloÄŸu 2022 Nisan


    Metaltex AyaklÄ± Siyah KaÄŸÄ±tlÄ±k 39,95 TL,

    Metaltex Siyah Dikey Havluluk 19,95 TL,

    AyarlÄ± Masa KÄ±skacÄ± 12,95 TL,

    TÃ¼y ToplayÄ±cÄ± 12,95 TL,

    12'li Ä°nce Plastik AskÄ± 16,95 TL,

    3'lÃ¼ AhÅŸap AskÄ±lÄ±k 19,95 TL,

    Perilla Krom Banyo KÃ¶ÅŸeliÄŸi 69,95 TL,

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    20 Nisan ÅžOK kataloÄŸu 2022 Åžok aktÃ¼el 20 Nisan 2022 kataloÄŸu ile bu hafta hangi Ã¼rÃ¼nler indirimli ÅžOK kataloÄŸu 2022 Nisan

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    Tuvalet KaÄŸÄ±dÄ± AsacaÄŸÄ± 19,95 TL,

    KapÄ± ArkasÄ± AskÄ±lÄ±k 19,95 TL,

    Titiz FÄ±rÃ§a Ã‡eÅŸitleri 9,99 TL,

    Titiz Hazneli Klozet FÄ±rÃ§asÄ± 24,95 TL,

    Titiz Temizlik KovasÄ± 34,95 TL

    Kokulu Kuru Ã‡iÃ§ek Ã‡eÅŸitleri 9,99 TL.

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    20 Nisan ÅžOK kataloÄŸu 2022 Åžok aktÃ¼el 20 Nisan 2022 kataloÄŸu ile bu hafta hangi Ã¼rÃ¼nler indirimli ÅžOK kataloÄŸu 2022 Nisan

    SÄ±vÄ± Hazneli Sprey Mop 99,95 TL,

    2'li Fitilli Soft Banyo TakÄ±mÄ± 59,95 TL,

    Kaymaz Raf Ã–rtÃ¼sÃ¼ 49,95 TL,

    Lime Tablet Mop Set 99,95 TL,

    DÃ¶ner BaÅŸlÄ±klÄ± Smart Mop Set 79,95 TL,

    Mikrofiber Statik Toz AlÄ±cÄ± 39,95 TL

    Gezer KadÄ±n / Erkek Terlik 24,95 TL.

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    20 Nisan ÅžOK kataloÄŸu 2022 Åžok aktÃ¼el 20 Nisan 2022 kataloÄŸu ile bu hafta hangi Ã¼rÃ¼nler indirimli ÅžOK kataloÄŸu 2022 Nisan

    TrÃ¼f Ã‡ikolat 14,90 TL,

    Ãœlker Ece BÃ¼tÃ¼n FÄ±ndÄ±klÄ± SÃ¼tlÃ¼ Ã‡ikolata 34,90 TL,

    Ãœlker Select 44,90 TL,

    Ãœlker Madlen Ã‡ikolata 39,50 TL,

    Ãœlker PoÅŸet Åžeker 14,90 TL,

    Lokum AÅŸkÄ± 12,90 TL,

    Ãœlker Hobby FÄ±ndÄ±klÄ± Bar 17,75 TL,

    Ãœlker Yupo Lolipop 12,90 TL,

    Åžahane Mini Bonbon 18,90 TL,

    Ã‡okomel Marsmallow 24,90 TL,

    ÅžÃ¶len Maxbar 29,90 TL,

    ÅžÃ¶len Octavia PirinÃ§ PatlaklÄ± SÃ¼tlÃ¼ Ã‡ikolata 34,50 TL,

    Bellagio FÄ±ndÄ±k KremalÄ± Gofret 14,50 TL,

    Saray Ã‡ikolata 24,90 TL,

    20 Nisan ÅžOK kataloÄŸu 2022 Åžok aktÃ¼el 20 Nisan 2022 kataloÄŸu ile bu hafta hangi Ã¼rÃ¼nler indirimli ÅžOK kataloÄŸu 2022 Nisan

    Torku Mevlana Åžekeri 14,90 TL,

    Karmen Madlen Ã‡ikolata 18,90 TL,

    Karmen Ã‡iolatalÄ± Badem Draje 9,90 TL,

    Karmen Bademli Hindistan Cevizi ToplarÄ± 19,95 TL,

    Â Karmen Kako FÄ±ndÄ±k KremasÄ± Dolgulu Ã‡ikolata 24,90 TL,

    Karmen Mini Baton Ã‡ikolata 14,90 TL,

    TaÅŸkale Lokum 17,50 TL,

    ÅžÃ¶len Chocodans 14,90 TL,

    Ãœlker Buklet FÄ±ndÄ±k Krema Dolgulu Ã‡ikolata 24,90 TL,

    Åžahane Bonbon 11,95 TL.

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    20 Nisan ÅžOK kataloÄŸu 2022 Åžok aktÃ¼el 20 Nisan 2022 kataloÄŸu ile bu hafta hangi Ã¼rÃ¼nler indirimli ÅžOK kataloÄŸu 2022 Nisan

    Ramazan AyÄ± dolayÄ±sÄ± ile sizlerin Ä°htiyaÃ§ sahibi ve sevdiklerinizle paylaÅŸÄ±mda bulunacaÄŸÄ±nÄ±z ÅžOK Ramazan Erzak Paketi- ÅžOK Ramazan KartÄ±- ÅžOK Hediye KartÄ± uygulama Hem Åžok'ta Hem de Cepte Åžok'ta Ramazan ayÄ± sonuna kadar devam ettirecek.

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