12 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022 12 Nisan SalÄ± BÄ°Mâ€™de neler var BÄ°M 12 Nisan aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu 2022

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    Ekonomi12 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022! 12 Nisan SalÄ± BÄ°Mâ€™de neler var? BÄ°M 12 Nisan aktüel ürünler kataloÄŸu 2022!
    HaberlerEkonomi Haberleri 12 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022! 12 Nisan SalÄ± BÄ°Mâ€™de neler var? BÄ°M 12 Nisan aktüel ürünler kataloÄŸu 2022!
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    12 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022! 12 Nisan SalÄ± BÄ°Mâ€™de neler var? BÄ°M 12 Nisan aktüel ürünler kataloÄŸu 2022!

    BÄ°M aktÃ¼el 12 Nisan 2022 kataloÄŸu ile BÄ°Mâ€™de hangi Ã¼rÃ¼nlerin indirimli olduÄŸu araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. 12 Nisan BÄ°M 2022 aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu yayÄ±nlandÄ±. Nisan ayÄ±nÄ±n ikinci aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu iÃ§erisinde bu hafta da yine birbirinden farklÄ± Ã¼rÃ¼nler indirimli fiyatlarla raflardaki yerini aldÄ±. Ä°ÅŸte BÄ°M aktÃ¼el 15 Nisan 2022 kataloÄŸuâ€¦

    12.04.2022 - 08:43 |
    12 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022! 12 Nisan SalÄ± BÄ°Mâ€™de neler var? BÄ°M 12 Nisan aktüel ürünler kataloÄŸu 2022!

    12 Nisan BÄ°M 2022 kataloÄŸu ile SalÄ± gÃ¼nÃ¼ raflarda hangi Ã¼rÃ¼nlerin olduÄŸunu mÃ¼ÅŸterilere Ã¶nceden duyuruldu. BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu 2 sayfa olarak yayÄ±nlandÄ±. Bu hafta BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda en dikkat Ã§eken kahvaltÄ±lÄ±k Ã¼rÃ¼nler oldu. Ä°ÅŸte 12 Nisan BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu 2022â€¦

    12 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022

    BÄ°M kataloÄŸu 2022 2 sayfa olarak yayÄ±nlandÄ±.

    • Dana FÃ¼me Et,
    • Dana Evlik Sucuk,
    • Dana FÃ¼me Kavurma,
    • Hindi Kokteyl Sosis,
    • PiliÃ§ FÃ¼me,
    • Badem SÃ¼tÃ¼,
    • Teneke Helva Ã‡eÅŸitleri,
    • PiliÃ§ FÃ¼me,
    • PortakallÄ± Revani,
    • Meyveli YoÄŸurt Ã‡eÅŸitleri,
    • Ã‡iÃ§ek BalÄ±,
    • Tam YaÄŸlÄ± Tost Peyniri,
    • AltÄ±nbaÅŸ Klasik Siyah Ã‡ay,
    • DondurulmuÅŸ Patates,
    • Tam YaÄŸlÄ± SÃ¼rÃ¼lebilir Beyaz Peynir
    • Tuzlu Kova TereyaÄŸÄ±

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    12 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022 12 Nisan SalÄ± BÄ°Mâ€™de neler var BÄ°M 12 Nisan aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu 2022


    • Tam YaÄŸlÄ± YoÄŸurt,
    • Labne,
    • Muzlu SÃ¼t,
    • Ã‡ilekli SÃ¼t,
    • Tam YaÄŸlÄ± Taze KaÅŸar Peyniri,
    • Dana Kokteyl Sosis,
    • Sade Ve Kakaolu Helva,
    • Bitter Ã‡ikolatalÄ± Kakaolu FÄ±ndÄ±k KremasÄ±,
    • ÃœzÃ¼m Pekmezi,
    • Åžeftali AromalÄ± Buzlu Ã‡ay,
    • Elma Ve ÃœzÃ¼m Sirkesi,
    • KÃ¶ftelik Bulgur
    • Kakaolu KremalÄ± BiskÃ¼vi

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    12 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022 12 Nisan SalÄ± BÄ°Mâ€™de neler var BÄ°M 12 Nisan aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu 2022

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