12 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022 12 Nisan SalÄ± BÄ°Mâ€™de neler var BÄ°M 12 Nisan aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu 2022

12 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022! 12 Nisan SalÄ± BÄ°Mâ€™de neler var? BÄ°M 12 Nisan aktüel ürünler kataloÄŸu 2022!
BÄ°M aktÃ¼el 12 Nisan 2022 kataloÄŸu ile BÄ°Mâ€™de hangi Ã¼rÃ¼nlerin indirimli olduÄŸu araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. 12 Nisan BÄ°M 2022 aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu yayÄ±nlandÄ±. Nisan ayÄ±nÄ±n ikinci aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu iÃ§erisinde bu hafta da yine birbirinden farklÄ± Ã¼rÃ¼nler indirimli fiyatlarla raflardaki yerini aldÄ±. Ä°ÅŸte BÄ°M aktÃ¼el 15 Nisan 2022 kataloÄŸuâ€¦
12.04.2022 - 08:43 |
12 Nisan BÄ°M 2022 kataloÄŸu ile SalÄ± gÃ¼nÃ¼ raflarda hangi Ã¼rÃ¼nlerin olduÄŸunu mÃ¼ÅŸterilere Ã¶nceden duyuruldu. BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu 2 sayfa olarak yayÄ±nlandÄ±. Bu hafta BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda en dikkat Ã§eken kahvaltÄ±lÄ±k Ã¼rÃ¼nler oldu. Ä°ÅŸte 12 Nisan BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu 2022â€¦
12 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022
BÄ°M kataloÄŸu 2022 2 sayfa olarak yayÄ±nlandÄ±.
- Dana FÃ¼me Et,
- Dana Evlik Sucuk,
- Dana FÃ¼me Kavurma,
- Hindi Kokteyl Sosis,
- PiliÃ§ FÃ¼me,
- Badem SÃ¼tÃ¼,
- Teneke Helva Ã‡eÅŸitleri,
- PiliÃ§ FÃ¼me,
- PortakallÄ± Revani,
- Meyveli YoÄŸurt Ã‡eÅŸitleri,
- Ã‡iÃ§ek BalÄ±,
- Tam YaÄŸlÄ± Tost Peyniri,
- AltÄ±nbaÅŸ Klasik Siyah Ã‡ay,
- DondurulmuÅŸ Patates,
- Tam YaÄŸlÄ± SÃ¼rÃ¼lebilir Beyaz Peynir
- Tuzlu Kova TereyaÄŸÄ±
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- Tam YaÄŸlÄ± YoÄŸurt,
- Labne,
- Muzlu SÃ¼t,
- Ã‡ilekli SÃ¼t,
- Tam YaÄŸlÄ± Taze KaÅŸar Peyniri,
- Dana Kokteyl Sosis,
- Sade Ve Kakaolu Helva,
- Bitter Ã‡ikolatalÄ± Kakaolu FÄ±ndÄ±k KremasÄ±,
- ÃœzÃ¼m Pekmezi,
- Åžeftali AromalÄ± Buzlu Ã‡ay,
- Elma Ve ÃœzÃ¼m Sirkesi,
- KÃ¶ftelik Bulgur
- Kakaolu KremalÄ± BiskÃ¼vi
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