12 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022 12 Nisan SalÄ± BÄ°Mâ€™de neler var BÄ°M 12 Nisan aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu 2022

12 Nisan BÄ°M 2022 kataloÄŸu ile SalÄ± gÃ¼nÃ¼ raflarda hangi Ã¼rÃ¼nlerin olduÄŸunu mÃ¼ÅŸterilere Ã¶nceden duyuruldu. BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu 2 sayfa olarak yayÄ±nlandÄ±. Bu hafta BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda en dikkat Ã§eken kahvaltÄ±lÄ±k Ã¼rÃ¼nler oldu. Ä°ÅŸte 12 Nisan BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu 2022â€¦

12 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022

BÄ°M kataloÄŸu 2022 2 sayfa olarak yayÄ±nlandÄ±.

Dana FÃ¼me Et,

Dana Evlik Sucuk,

Dana FÃ¼me Kavurma,

Hindi Kokteyl Sosis,

PiliÃ§ FÃ¼me,

Badem SÃ¼tÃ¼,

Teneke Helva Ã‡eÅŸitleri,

PiliÃ§ FÃ¼me,

PortakallÄ± Revani,

Meyveli YoÄŸurt Ã‡eÅŸitleri,

Ã‡iÃ§ek BalÄ±,

Tam YaÄŸlÄ± Tost Peyniri,

AltÄ±nbaÅŸ Klasik Siyah Ã‡ay,

DondurulmuÅŸ Patates,

Tam YaÄŸlÄ± SÃ¼rÃ¼lebilir Beyaz Peynir

Tuzlu Kova TereyaÄŸÄ±

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Tam YaÄŸlÄ± YoÄŸurt,

Labne,

Muzlu SÃ¼t,

Ã‡ilekli SÃ¼t,

Tam YaÄŸlÄ± Taze KaÅŸar Peyniri,

Dana Kokteyl Sosis,

Sade Ve Kakaolu Helva,

Bitter Ã‡ikolatalÄ± Kakaolu FÄ±ndÄ±k KremasÄ±,

ÃœzÃ¼m Pekmezi,

Åžeftali AromalÄ± Buzlu Ã‡ay,

Elma Ve ÃœzÃ¼m Sirkesi,

KÃ¶ftelik Bulgur

Kakaolu KremalÄ± BiskÃ¼vi

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