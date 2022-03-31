1 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022 1 Nisan BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda neler var BÄ°M 1 Nisan Cuma 2022 kataloÄŸu

BÄ°M 1 Nisan 2022 kataloÄŸu yayÄ±nlandÄ±. SalÄ± ve Cuma gÃ¼nleri yayÄ±nlanan aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nlerde bu hafta da birbirinden farklÄ± Ã¼rÃ¼nler yer alÄ±yor. Oyuncak arabadan, fotoÄŸraf Ã§erÃ§evesine, Â Ã§ocuk odasÄ± duvar sÃ¼sÃ¼nden tost makinesine kadar farklÄ± birÃ§ok Ã¼rÃ¼n uygun fiyatlarla vatandaÅŸlarÄ± bekliyor.

1 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022

Oyuncak araba

KonuÅŸan bebek,

Denge kulesi,

EÄŸitici tablet,

YaÄŸmur damlasÄ± oyuncaÄŸÄ±,

Ã‡Ä±ngÄ±raklÄ± bez top,

Hareketli kitaplar

KoparmalÄ± robotik kodlama gibi Ã¼rÃ¼nler yer alÄ±yor.

Â

4 BÃ¶lmeli Saklama Ãœnitesi,

FotoÄŸraf Ã‡erÃ§evesi,

Duvar RafÄ±,

Duva LambasÄ±,

Ã‡ocuk Masa Ve Sandalyesi,

Ã‡ocuk OdasÄ± Duvar SÃ¼sÃ¼,

Moda AksesuarlarÄ±,

Ponpon Led,

Gece LambasÄ±

Sticker Seti

Cam Ankastre Set,

Tost Makinesi, Ã‡ay Makinesi,

KatlanÄ±r Kamp Sandalyesi,

Baharat TakÄ±mÄ±,

Borcam FÄ±rÄ±n Tepsisi,

Bal Kavanozu,

MeÅŸrubat BardaÄŸÄ±,

BÃ¼yÃ¼k Beden Pantolon

Dondurma Kasesi

Â

LÃ¼ks Minderli Mama Sandalyesi,

Bebek Kanguru,

Bebek Nevresim TakÄ±mÄ±,

Anne YanÄ± Bebek YataÄŸÄ±,

Bebek Pikesi,

Bebek KÃ¼veti

AÄŸÄ±z Mendili