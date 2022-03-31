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    Ekonomi1 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022! 1 Nisan BÄ°M aktüel ürünler kataloÄŸunda neler var? BÄ°M 1 Nisan Cuma 2022 kataloÄŸu!
    HaberlerEkonomi Haberleri 1 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022! 1 Nisan BÄ°M aktüel ürünler kataloÄŸunda neler var? BÄ°M 1 Nisan Cuma 2022 kataloÄŸu!
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    1 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022! 1 Nisan BÄ°M aktüel ürünler kataloÄŸunda neler var? BÄ°M 1 Nisan Cuma 2022 kataloÄŸu!

    1 Nisan BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu ile hangi Ã¼rÃ¼nlerin indirimli olduÄŸu Ramazan Ã¶ncesi sorgulanÄ±yor. 1 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022 aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler 5 sayfa olarak yayÄ±nlandÄ±. Nisan ayÄ±nÄ±n ilk aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu iÃ§erisinde bu hafta birbirinden farklÄ± Ã¼rÃ¼nler indirimli fiyatlarla vatandaÅŸa sunuldu. Ä°ÅŸte 1 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022!

    31.03.2022 - 17:39 |
    1 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022! 1 Nisan BÄ°M aktüel ürünler kataloÄŸunda neler var? BÄ°M 1 Nisan Cuma 2022 kataloÄŸu!

    BÄ°M 1 Nisan 2022 kataloÄŸu yayÄ±nlandÄ±. SalÄ± ve Cuma gÃ¼nleri yayÄ±nlanan aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nlerde bu hafta da birbirinden farklÄ± Ã¼rÃ¼nler yer alÄ±yor. Oyuncak arabadan, fotoÄŸraf Ã§erÃ§evesine, Â Ã§ocuk odasÄ± duvar sÃ¼sÃ¼nden tost makinesine kadar farklÄ± birÃ§ok Ã¼rÃ¼n uygun fiyatlarla vatandaÅŸlarÄ± bekliyor.

    1 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022

    • Oyuncak araba
    • KonuÅŸan bebek,
    • Denge kulesi,
    • EÄŸitici tablet,
    • YaÄŸmur damlasÄ± oyuncaÄŸÄ±,
    • Ã‡Ä±ngÄ±raklÄ± bez top,
    • Hareketli kitaplar
    • KoparmalÄ± robotik kodlama gibi Ã¼rÃ¼nler yer alÄ±yor.

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    1 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022 1 Nisan BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda neler var BÄ°M 1 Nisan Cuma 2022 kataloÄŸu

    • 4 BÃ¶lmeli Saklama Ãœnitesi,
    • FotoÄŸraf Ã‡erÃ§evesi,
    • Duvar RafÄ±,
    • Duva LambasÄ±,
    • Ã‡ocuk Masa Ve Sandalyesi,
    • Ã‡ocuk OdasÄ± Duvar SÃ¼sÃ¼,
    • Moda AksesuarlarÄ±,
    • Ponpon Led,
    • Gece LambasÄ±
    • Sticker Seti

    1 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022 1 Nisan BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda neler var BÄ°M 1 Nisan Cuma 2022 kataloÄŸu

    Cam Ankastre Set,

    Tost Makinesi, Ã‡ay Makinesi,

    KatlanÄ±r Kamp Sandalyesi,

    Baharat TakÄ±mÄ±,

    Borcam FÄ±rÄ±n Tepsisi,

    Bal Kavanozu,

    MeÅŸrubat BardaÄŸÄ±,

    BÃ¼yÃ¼k Beden Pantolon

    Dondurma Kasesi

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    1 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022 1 Nisan BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda neler var BÄ°M 1 Nisan Cuma 2022 kataloÄŸu

    • LÃ¼ks Minderli Mama Sandalyesi,
    • Bebek Kanguru,
    • Bebek Nevresim TakÄ±mÄ±,
    • Anne YanÄ± Bebek YataÄŸÄ±,
    • Bebek Pikesi,
    • Bebek KÃ¼veti
    • AÄŸÄ±z Mendili

    1 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022 1 Nisan BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda neler var BÄ°M 1 Nisan Cuma 2022 kataloÄŸu

    • 32 Ä°nÃ§ Uydulu Led Tv,
    • 50 Ä°nÃ§ ve 58 Ä°nÃ§ Android Tv

    1 Nisan BÄ°M kataloÄŸu 2022 1 Nisan BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda neler var BÄ°M 1 Nisan Cuma 2022 kataloÄŸu

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