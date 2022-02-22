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    Ekonomi1 dolar kaç Rus Rublesi ediyor? Rusya Borsası’nda son durum ne? Rus ekonomisi ne durumda?
    HaberlerEkonomi Haberleri 1 dolar kaç Rus Rublesi ediyor? Rusya Borsası’nda son durum ne? Rus ekonomisi ne durumda?
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    1 dolar kaç Rus Rublesi ediyor? Rusya Borsası’nda son durum ne? Rus ekonomisi ne durumda?

    Rusya Ukrayna gerilimi nedeniyle Rus hisse piyasaları Ruble'nin de değer kaybetmesi ile birlikte sert geriledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ayrılıkçı devletleri tanıyan imzayı atması Rus piyasalarını vurdu. Ruble dolar karşısında 80’i görerek Kasım 2020’den beri en büyük düşüşü kaydetti. Borsalar da sert düştü. Peki, 1 dolar kaç Rus Rublesi ediyor? Rusya Borsası’nda son durum ne? Rus ekonomisi ne durumda? İşte son gelişmeler…

    22.02.2022 - 10:17 |
    1 dolar kaç Rus Rublesi ediyor? Rusya Borsası’nda son durum ne? Rus ekonomisi ne durumda?

    Rus lider Putin’in Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı devletleri Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasının ardından Rus rublesi dolar karşısında sert düştü. Ruble dolar karşısında değer kaybetti. Peki, 1 dolar kaç Rus Rublesi ediyor? Rusya Borsası’nda son durum ne? Rus ekonomisi ne durumda? İşte son gelişmeler…

    1 DOLAR KAÇ RUS RUBLESİ EDİYOR?

    Ruble yüzde 1 düşüşle 80.5825’ten işlem gördü.

    RUSYA BORSASI ÇÖKTÜ MÜ?

    Gösterge endeks MOEX yüzde 11 düştü ve Rusya’nın Kırım’ın bağımsızlığını tanıdığı 2014’ten beri en büyük düşüşü kaydetti. Dün de Rus borsaları ve ruble küresel çapta en kötü performans gösteren varlıklar olmuş, ruble günü yüzde 3.1 düşüşle 79.78’de tamamlamıştı.

    Rusya hisse piyasaları, rublenin aniden dalgalanması sonucu keskin şekilde geriledi. Büyük Rus şirketlerini dolar cinsi izleyen RTS endeksindeki günlük kayıp yüzde 12’yi aştı. Hisseleri ruble cinsi izleyen MOEX endeksi ise IMOEX Kasım 2020’den bu yana gördüğü en düşük seviyeye indi.

    Wall Street Journal’ın aktardığına göre, piyasalardaki dalgalanmayı değerlendiren İngiltere merkezli yatırım şirketi Brooks Macdonald’ın baş yatırım sorumlusu Edward Park, “Piyasalar jeopolitik riski fiyatlamakta son derece zorlanıyor” dedi. Park, “Bir hafta daha belirsizlik yaşayacağız gibi görünüyor” diye konuştu.

    Bu sırada Rusya Maliye Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, mali piyasalarda artan oynaklığa atıfta bulunarak, Rusya maliye bakanlığının piyasa istikrarını kolaylaştırmak amacıyla yarın hazine bonolarının haftalık ihalelerini düzenlemeyeceğini söyledi.

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