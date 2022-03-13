YÖKDİL soruları ve cevapları yayımlandı! YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL sorular ve cevaplar merakla bekleniyordu, ÖSYM beklenen açıklamayı yaptı. 2022-YÖKDİL/1 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı. 13 Mart 2022 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2022-YÖKDİL/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 13 Mart 2022 tarihinde saat 14.25'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.



Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL soruları ve cevapları yayımlandı. Sınav sonuçları için ise 29 Mart tarihinde açıklama yapılması bekleniyor. Ancak bu tarih, ÖSYM'nin yoğunluğuna göre daha erkene de çekilebilecek.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır.