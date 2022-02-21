YÖK duyurdu! Üniversitelerde özel yetenekle öğrenci alan bölümlere dair yeni karar!

YÖK duyurdu! Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan bölümlere merkezi yerleştirme yapılmasını sağlayan kararı iptal etti. Kararın uygulanması 2022 YKS'ye ertelendi. Yök üniversitelerin önerilerini alacak. Peki, 2022 YKS’de özel yetenekle öğrenci alan üniversite bölümlerine yerleştirme nasıl yapılacak? 2022 YKS’de yerleştirme nasıl yapılacak? İşte YÖK’ün açıklaması…

2022 YKS’DE ÖZEL YETENEKLE ÖĞRENCİ ALAN ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİNE YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

YÖK’ün özel yetenekle öğrenci alan bölümlerde merkezi yerleştirmenin kaldırılması ile ilgili kararı şu şekilde:

“Yükseköğretim Genel Kurulunun 10 Ekim 2019 tarihli toplantısında alınan kararla aşağıda yer alan 14 programa 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) merkezi yerleştirme ile öğrenci yerleştirilmesi uygun bulunmuştu.

Daha sonra, Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan yeni bir kararla, Çizgi Film ve Animasyon, Egzersiz ve Spor Bilimleri, Grafik, Grafik Tasarımı, Moda Giyim Tasarımı, Moda Tasarımı, Rekreasyon, Spor Yöneticiliği, Tekstil, Tekstil Geliştirme ve Pazarlama, Tekstil Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı programlarına mahsus olmak üzere anılan kararın uygulanmasının 2022 YKS'ye ertelenmesine ve aşağıda yer alan programlara 2021 YKS'de ilk defa öğrenci alınması halinde merkezi yerleştirme ile öğrenci yerleştirilmesine karar verilmiştir.”

Bu defa, yukarıda sıralanan dair kararın iptal edilmesine ve YKS kılavuzunda yer alan bu programlara ilişkin üniversitelerin önerilerinin olması halinde yerleştirme türü değişikliğine ilişkin tekliflerinin ise ayrıca değerlendirilmesine karar verilmiştir.