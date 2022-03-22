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    EğitimYeminli mali müşavirlik sınavı ne zaman ve nerede yapılacak? 2022 YMM sınavı başvuruları ne zaman başlıyor?
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    Yeminli mali müşavirlik sınavı ne zaman ve nerede yapılacak? 2022 YMM sınavı başvuruları ne zaman başlıyor?

    Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, bu yıl birinci dönem yeminli mali müşavirlik sınavlarının ne zaman ve nerede yapılacağını duyurdu. Yeminli mali müşavirlik sınavı ne zaman ve nerede yapılacak? YMM sınavı başvuruları ne zaman başlıyor?

    22.03.2022 - 12:17 |
    Yeminli mali müşavirlik sınavı ne zaman ve nerede yapılacak? 2022 YMM sınavı başvuruları ne zaman başlıyor?

    Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), bu yılın birinci dönem yeminli mali müşavirlik (YMM) sınavlarının 28 Mayıs-6 Haziran'da Ankara'da yapılacağını bildirdi.

    YMM SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    TÜRMOB'un Resmi Gazete'de yayımlanan duyurusuna göre, 2022 yılı birinci dönemi YMM sınavlarına katılacakların 4-25 Nisan döneminde başvuruda bulunması gerekiyor.

    İlk kez sınav başvurusu yapacak adaylarda, 25 Nisan itibarıyla gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları şartı aranıyor. Başvurular, TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

    İlk kez sınava katılacak adaylar, TEOS üzerinden ön başvurularını yaptıktan sonra bu belgenin yazıcı çıktısını, sınav başvuru dosyasıyla birlikte PTT veya kargo yoluyla Başkanlığa gönderecek.

    YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

    Sınavlar, 28 Mayıs-6 Haziran'da Ankara'da yapılacak.

    Duyuruda, sınava girebilmek için gerekli şartlara, sınav konularına, başvuru için gerekli belgelere ve ödenmesi gereken sınav bedellerine ilişkin bilgiler de yer alıyor.

     

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