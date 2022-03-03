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    EğitimPOMEM sözlü mülakat ne zaman? 28. Dönem POMEM mülakat sınav giriş belgesi nasıl alınır? POMEM mülakat yeri, tarihi ve giriş belgesi sorgulama!
    HaberlerEğitim Haberleri POMEM sözlü mülakat ne zaman? 28. Dönem POMEM mülakat sınav giriş belgesi nasıl alınır? POMEM mülakat yeri, tarihi ve giriş belgesi sorgulama!
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    POMEM sözlü mülakat ne zaman? 28. Dönem POMEM mülakat sınav giriş belgesi nasıl alınır? POMEM mülakat yeri, tarihi ve giriş belgesi sorgulama!

    28. dönem POMEM mülakat ne zaman? Polis Akademisi Başkanlığı, 28. Dönem POMEM mülakat sınavına katılacak adayların sınav yeri ve tarihlerini açıkladı. Polis adayları POMEM mülakatlarının ne zaman yapılacağını ve sınav yerlerini merakla bekliyordu. POMEM'le ilgili tüm bilgileri www.pa.edu.tradresinden öğrenebilirsiniz. 28. Dönem POMEM mülakat sınav giriş belgesi nasıl alınır? POMEM mülakat yeri, tarihi ve giriş belgesi sorgulama…

    03.03.2022 - 09:10 |
    POMEM sözlü mülakat ne zaman? 28. Dönem POMEM mülakat sınav giriş belgesi nasıl alınır? POMEM mülakat yeri, tarihi ve giriş belgesi sorgulama!

    POMEM mülakat yerleri ve tarihleri belli oldu. 28. Dönem POMEM mülakat sınavına katılacak adayların sınav yeri ve tarihleri açıklandı. 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav tarihlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.

    POMEM MÜLAKAT YERİ, TARİHİ VE GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

    İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar Mülakat Sınavına tabi tutulacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

    Adayların, Sınav Merkezine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

    SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    28. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

    İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar Mülakat Sınavına tabi tutulacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

    Adayların, Sınav Merkezine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

     

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