Pazartesi okul var mı? 21 Mart Pazartesi günü okullar tatil mi, kar tatili uzayacak mı?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada 18-20 Mart tarihlerinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle okulların 18 Mart Cuma günü tatil edileceği aktarıldı. Meteoroloji'den gelen bilgilere göre İstanbul'da kar yağışının hafta sonu da devam edecek olması pazartesi okul var mı, sorusunu gündeme getirdi.

21 MART OKULLAR TATİL Mİ?

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce 18-20 Mart 2022 tarihleri arasında ilimize yönelik öngörülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımızla bugün Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden bu akşam saat 20.30'da alınan son meteorolojik verilere göre, 18 Mart 2022 Cuma gününden 21 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar; 1. İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına, 2. Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine, 3. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, Ara verilmesi kararlaştırılmıştır. 4. 18 Mart 2022 Cuma günü Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Saygıdeğer hemşerilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz."

Meteoroloji'den gelen bilgilere göre İstanbul'da kar yağışının 20 Mart Pazartesi günü son bulması bekleniyor. İstanbul Valiliği'nce son yapılan açıklamada da belirtildiği üzere kar tatili 21 Mart Pazartesi gününe kadar sürecek. 21 Mart Pazartesi günü okulların tatil olduğuna ilişkin Valilikten açıklama yapılmadı.