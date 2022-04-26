Özel Güvenlik 97. sınav soruları ve cevapları açıklandı mı? EGM Özel Güvenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

97. Özel Güvenlik sonuçları için yapılan aramalar devam ediyor. Özel güvenlik sınavına katılan adaylar soruların ve cevapları ile sınav sonuçlarını merak ediliyor. Özel Güvenlik sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih sınav sorularının ve cevaplarının yayınlanacağı tarih de duyuruldu. Peki, 97. Özel Güvenlik Sınav Soruları ve Cevapları 2022 ile 97. Özel Güvenlik sonuçları ne zaman açıklanacak?

97 ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, AÇIKLANDI MI?

Sınav sorularının ve cevaplarının ise 26 Nisan tarihinde yayımlanacağı duyuruldu.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik sınav sonuçlarının 13 Mayıs tarihinde açıklanması planlanıyor. Sınav sorularının ve cevaplarının ise 26 Nisan tarihinde açıklanacağı bildirildi. Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız Özel Güvenlik Temel Eğitim Sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.