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    Eğitimosym.gov.tr giriş ile ALES başvuru yap! ALES başvurusu nasıl yapılır, ALES başvuru 2022 ücreti ne kadar?
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    osym.gov.tr giriş ile ALES başvuru yap! ALES başvurusu nasıl yapılır, ALES başvuru 2022 ücreti ne kadar?

    ALES/1 için başvuru alınmaya başladı. ALES başvurusu ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ÖSYM tarafından 17 Nisan'da yapılacak. Peki, ALES başvurusu nasıl yapılır, ALES başvuru 2022 ücreti ne kadar?

    21.02.2022 - 11:01 |
    osym.gov.tr giriş ile ALES başvuru yap! ALES başvurusu nasıl yapılır, ALES başvuru 2022 ücreti ne kadar?

    ÖSYM 2022 ALES/1 başvuruları başladı. Başvurular 3 Mart tarihine kadar sürecek. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Peki, ALES başvurusu nasıl yapılır, ALES başvuru 2022 ücreti ne kadar? İşte osym.gov.tr giriş ile ALES başvuru yap…

    ALES başvuru 2022 ücreti ne kadar?

    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuru kılavuzuna göre, ALES başvuru ücreti olarak 185 Lira olarak belirlendi.

    ALES BAŞVURU SAYFASI

    ALES BAŞVURU KILAVUZU

    ALES NE ZAMAN?

    ALES 2022/1 sınavı 17 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav başvuru ücreti olarak 185 lira olarak belirlenirken başvuru işlemleri 3 Mart tarihinde sona erecek.

    ALES BAŞVURUSU İÇİN HES KODU ŞARTI

    Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak bugünden itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

    Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

    Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-ALES kılavuzunda yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

     

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