MSÜ taban puanları! 2022 kadın ve erkek astsubay taban puanları açıklandı mı, MSÜ’ye toplam kaç kişi girdi, MSÜ kaç puanla alıyor?
MSÜ taban puanları 2022 açıklandı mı? MSÜ sınavı taban puanları, MSÜ sonuçlarının açıklanmasının ardından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sınava giren adaylar ikinci aşama için olan tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebilecek. Peki, MSÜ kadın ve erkek astsubay taban puanları açıklandı mı, MSÜ’ye toplam kaç kişi girdi, MSÜ kaç puanla alıyor? İşte MSÜ taban puanları için merak edilenler…
MSÜ taban puanları, sonuçların açıklanmasının ardından merak ediliyor. MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler taban puanlara çevrildi. 2021 yılında hava harp okulu sayısal puan türü için taban puan 356,62842 olmuştu.
MSÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
2022-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.
2022 MSÜ taban puanları henüz belli olmadı. Adaylar, Millî Savunma Bakanlığının, 2022-MSÜ Sınavının uygulanmasını müteakip ilan edeceği tarihler arasında personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden tercih ilan duyurusunu okuyarak Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih işlemlerinizi gerçekleştirecekler.
2021 yılının taban puanları hakkında detaylı bilgiler görsellerde yer alıyor.
2021 MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR
HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812
DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812
KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651
2021 MSÜ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR
HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 395,90354
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761
DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761
KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 374,07268
MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyurulacaktır. Duyurulan tarihler arasında tercihlerini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.
Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların ilanı 17 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.
2022-MSÜ’ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.