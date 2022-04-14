MSÜ sınavına kaç kişi girdi 2022? Milli Savunma Üniversitesi bu sene kaç kişi alacak, kontenjanlar belli oldu mu, tercihler ne zaman yapılacak?

MSÜ sınav sonuçları adayların erişimine açıldı. MSÜ sonuçlarının belli olmasıyla MSÜ tercihleri için adayların, kontenjanlar ve MSÜ’ye giren kişi sayısı aramaları yoğunlaştı. İşte merak edilenler...

MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ 2022?

MSÜ sınavı ile ilgili sayısal bilgiler henüz paylaşılmadı.

14 Haziran 2020 tarihinde yapılan 2020 MSÜ sınavına 451 bin 272 kişi girdi. Geçtiğimiz 2021 yılında ise ÖSYM tarafından 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 adayın katılımıyla gerçekleşti.

MSÜ KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

MSÜ kontenjanları henüz belli olmadı.

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

MSÜ sınav tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyurulacak.

Duyurulan tarihler arasında tercihlerini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına çağırılmayacak. Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların ilanı 17 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.