MSÜ sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM 2022 MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı

MSÜ sınav sonuçları açıklandı! Ülke çapında ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda beklenen gün geldi. ÖSYM takviminde 14 Nisan 2022 tarihinde puanları adayların erişimine açacağını kaydetmişti. Hal böyleyken "2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları akşam saatleriyle beraber gündemdeki yerini aldı. 27 Mart tarihli sınava binlerce aday katılmış yayımlanan soru ve cevaplarla da puanlarını bir nevi hesaplamıştı. Peki, MSÜ sonuçları erişime açıldı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sonuç sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

MSÜ SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün sonuçların açıklandığını şu şekilde duyurdu;

Değerli adaylarımız,

27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2022-MSÜ sınav sonuçları açıklanmıştır.

Sonuçlarınızı sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.

Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum.

MSÜ SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyurulacaktır. Duyurulan tarihler arasında tercihlerini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların ilanı 17 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

2022-MSÜ’ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.