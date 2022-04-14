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    EğitimMSÜ sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM 2022 MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı
    HaberlerEğitim Haberleri MSÜ sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM 2022 MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı
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    MSÜ sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM 2022 MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı

    Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim almak isteyen adayların katılım sağladığı sınav bilindiği üzere 27 Mart Pazar günü 81 il genelinde düzenlenmişti. 165 dakikalık zorlu sınavın ardından "2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aranıyordu. ÖSYM'nin internet sitesinde 2022 MSÜ sonuçları açıklandı.

    14.04.2022 - 08:45 |
    MSÜ sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM 2022 MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı

    MSÜ sınav sonuçları açıklandı! Ülke çapında ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda beklenen gün geldi. ÖSYM takviminde 14 Nisan 2022 tarihinde puanları adayların erişimine açacağını kaydetmişti. Hal böyleyken "2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları akşam saatleriyle beraber gündemdeki yerini aldı. 27 Mart tarihli sınava binlerce aday katılmış yayımlanan soru ve cevaplarla da puanlarını bir nevi hesaplamıştı. Peki, MSÜ sonuçları erişime açıldı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sonuç sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

    MSÜ sınav sonuçları açıklandı ÖSYM 2022 MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı

    MSÜ SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI!

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün sonuçların açıklandığını şu şekilde duyurdu;

    Değerli adaylarımız,
    27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2022-MSÜ sınav sonuçları açıklanmıştır.
    Sonuçlarınızı sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.
    Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum.

    MSÜ SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyurulacaktır. Duyurulan tarihler arasında tercihlerini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.

    Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların ilanı 17 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

    2022-MSÜ’ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

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