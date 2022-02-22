MSÜ geç başvuru! MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar, MSÜ sınavı ne zaman?

MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar, MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ sınavı başvuruları için geç başvuru işlemleri bugün yapılacak. Geç başvurularda sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olacağı için adayların 195 lira sınav başvuru ücreti yatırması gerekiyor.

MSÜ BAŞVURU EKRANI

MSÜ GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

MSÜ sınav başvuru ücreti 2022 yılı için 130 TL olarak belirlendi. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olacağı için adayların 195 lira sınav başvuru ücreti yatırması gerekiyor.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MSÜ 2021 yılında 27 Mart tarihinde merkezi olarak uygulanacak. Sonuçlar 14 Nisan’da erişime açılacak.

MSÜ SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklardır.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

MSÜ İÇİN TYT VE AYT SINAVINA KATILMAK GEREKİYOR

2022-MSÜ’ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, Başkanlığımızca 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak olan ve başvuruları 11 Şubat – 07 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacak 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2022-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2022-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2022-YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.