°
Şehir seçiniz
    BİST2.3260.00EURO16.120.46USD14.740.19ALTIN913.250.25
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EğitimMEB bursluluk sınavı! İlköğretim ve ortaöğretim bursluluk sınavı başvuruları ile İOKBS ne zaman?
    HaberlerEğitim Haberleri MEB bursluluk sınavı! İlköğretim ve ortaöğretim bursluluk sınavı başvuruları ile İOKBS ne zaman?
    ABONE OL

    MEB bursluluk sınavı! İlköğretim ve ortaöğretim bursluluk sınavı başvuruları ile İOKBS ne zaman?

    Bursluluk sınavı için yapılan aramalar yoğunlaştı. Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim ve ortaöğretim kurumları Bursluluk Sınavı'nın kılavuzunu yayımladı. Peki, İlköğretim ve ortaöğretim bursluluk sınavı başvuruları ile sınav tarihi ne zaman? İşte MEB bursluluk sınavı ile ilgili detaylar…

    06.04.2022 - 14:38 |
    MEB bursluluk sınavı! İlköğretim ve ortaöğretim bursluluk sınavı başvuruları ile İOKBS ne zaman?

    İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu yayımlandı. Kılavuzda ortaokulların 5, 6, 7 ve 8. sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılacak sınavla ilgili usul ve esaslara yer verildi. Fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr adresinden alınacak. 

    MEB BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

    Kılavuza göre, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS için başvurular, 21 Nisan-13 Mayıs'ta alınacak.

    4 Eylül saat 10.00'da yapılacak sınavın sonuçları, 23 Eylül'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

    100 SORU SORULACAK VE SINAV SÜRESİ 120 DAKİKA OLACAK

    Sınava, İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'ndaki koşulları taşıyan Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabilecek.

    Yurt dışında e-okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvuru yapabilecek. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınav tedbir hizmeti verilecek.

    İOKBS ders dağılımları ve soru sayılarında geçen yıla göre herhangi bir farklılık olmayacak. Sınavda, tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.

    Fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce "www.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak.

    İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'na, "www.meb.gov.tr" ve "odsgm.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek.

    GÜNCEL HABERLER

    Bucha'da kayıp olan babasının cansız bedenini yol kenarında buldu

    Bucha'da kayıp olan babasının cansız bedenini yol kenarında buldu

    Meral Akşener: Afrika ülkelerinden daha yüksek enflasyonla karşı karşıyayız

    Meral Akşener: Afrika ülkelerinden daha yüksek enflasyonla karşı karşıyayız

    Rus askerlerinden temizlenen bölgelerdeki cansız bedenler toplanıyor

    Rus askerlerinden temizlenen bölgelerdeki cansız bedenler toplanıyor

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bucha'da kayıp olan babasının cansız bedenini yol kenarında buldu

    Bucha'da kayıp olan babasının cansız bedenini yol kenarında buldu

    Sıradaki Haber
    Altın fiyatları için flaş tahmin! Fırtınaya hazır olun, altın fiyatları uçuşa geçecek, şu an altında alım fırsatı... Gram, çeyrek, tam ve...

    Altın fiyatları için flaş tahmin! Fırtınaya hazır olun, altın fiyatları uçuşa geçecek, şu an altında alım fırsatı... Gram, çeyrek, tam ve...

    Sıradaki Haber
    Memur ve emekli milyonlar bekliyor! Maaşlar artacak, 3600 ek gösterge, ETY, asgari ücret, ölüm aylığı...

    Memur ve emekli milyonlar bekliyor! Maaşlar artacak, 3600 ek gösterge, ETY, asgari ücret, ölüm aylığı...

    Sıradaki Haber
    Karadeniz'de 3. mayın tespit edildi

    Karadeniz'de 3. mayın tespit edildi

    Sıradaki Haber