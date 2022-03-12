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    EğitimMBSTS soru ve cevapları 2022! DİB-MBSTS Temel Soru Kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı!
    HaberlerEğitim Haberleri MBSTS soru ve cevapları 2022! DİB-MBSTS Temel Soru Kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı!
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    MBSTS soru ve cevapları 2022! DİB-MBSTS Temel Soru Kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı!

    2022-DİB-MBSTS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı. 12 Mart tarihinde yapılan Diyanet İşleri Bakanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın ve temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı yayımlandı.

    12.03.2022 - 18:04 |
    MBSTS soru ve cevapları 2022! DİB-MBSTS Temel Soru Kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı!

    MBSTS soru ve cevapları yayımlandı. Sınava başvuran adaylar temel soru kitapçığına ÖSYM'nin web sitesi üzerinden T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilir.

    MBSTS soru ve cevapları 2022 DİB-MBSTS Temel Soru Kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

    12 Mart 2022 tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2022-DİB-MBSTS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

    Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 12 Mart 2022 tarihinde saat 17.45'ten  itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

    Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

     

    Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022-DİB-MBSTS) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı  (% 10)

     

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