MBSTS soru ve cevapları 2022! DİB-MBSTS Temel Soru Kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı!

MBSTS soru ve cevapları yayımlandı. Sınava başvuran adaylar temel soru kitapçığına ÖSYM'nin web sitesi üzerinden T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilir.

12 Mart 2022 tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2022-DİB-MBSTS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 12 Mart 2022 tarihinde saat 17.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.



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Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022-DİB-MBSTS) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)