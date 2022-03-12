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    EğitimMBSTS ertelendi mi, DİB MBSTS sınavı iptal mi? MBSTS ne zaman?
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    MBSTS ertelendi mi, DİB MBSTS sınavı iptal mi? MBSTS ne zaman?

    Kar yağışı etkisi devam ettirirken gözler DİB MBSTS sınavı tarihine çevrildi. DİB MBSTS sınavlarının ertelenmesi talep edilirken, sınava girecekler sık sık ÖSYM’nin sayfasını takip ediyor. Peki, MBSTS ertelendi mi, DİB MBSTS sınavı iptal mi? MBSTS ne zaman?

    12.03.2022 - 12:44 |
    MBSTS ertelendi mi, DİB MBSTS sınavı iptal mi? MBSTS ne zaman?

    Türkiye karın etkisinden henüz çıkamadı, kar yağışı ardından valilikler önlem alarak okullar ve üniversitelerde eğitime bir süreliğine ara verildiğini duyurdu. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek DİB MBSTS sınavlarında bir değişiklik olup ise merak konusu oldu.

    MBSTS ERTELENDİ Mİ, DİB MBSTS SINAVI İPTAL Mİ?

    2022 DİB MBSTS sınavları için henüz bir erteleme kararı gelmedi. DİB-MBSTS: Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı ise 12 Mart Cumartesi günü saat 14.45'te başlayacak.

    2022-DİB-MBSTS'ye kısa bir süre kala ÖSYM'den yazılı açıklama geldi. Yapılan duyuruda "12 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-DİB-MBSTS için adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." denildi.

     

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