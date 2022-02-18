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    EÄŸitimÇocuklarÄ±nÄ±zÄ± sadece okula deÄŸil, hayata hazÄ±rlayÄ±n
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    ÇocuklarÄ±nÄ±zÄ± sadece okula deÄŸil, hayata hazÄ±rlayÄ±n

    GeÃ§miÅŸten bu yana insanoÄŸlu, geliÅŸip yenilenmek iÃ§in hep bir Ã§aba iÃ§indedir. EÄŸitim, bu sÃ¼recin en Ã¶nemli parÃ§asÄ±dÄ±r. Ã–zel Ata EÄŸitim KurumlarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ M. Fahrettin Eldek, â€˜â€™Ã–nce iyi bir birey, sonra iyi bir Ã¶ÄŸrenciâ€™â€™ ilkesinin altÄ±nÄ± Ã§izerek hem akademik hem de sosyal baÅŸarÄ± iÃ§in eÄŸitimin Ã¶nemi hakkÄ±nda bilgi verdi.Â

    18.02.2022 - 13:17 |
    ÇocuklarÄ±nÄ±zÄ± sadece okula deÄŸil, hayata hazÄ±rlayÄ±n

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    Toplumsal olarak daha ileriye gitmek, daha iyi bir dÃ¼nya yaratmak ve geleceÄŸe umut dolu gÃ¶zlerle bakabilmek iÃ§in Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n hem akademik hem de geliÅŸim sÃ¼reÃ§leri doÄŸru yÃ¶ntemlerle desteklenmelidir. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n hayallerine fÄ±rsat tanÄ±yabilmek adÄ±na Ã§Ä±kÄ±lan bu yolda Ã¶ÄŸretmen ve ailelere bÃ¼yÃ¼k gÃ¶revler dÃ¼ÅŸmektedir.

    Ata Koleji Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ M. Fahrettin Eldek, â€˜â€™Biz Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± sadece okula deÄŸil hayata hazÄ±rlamanÄ±n Ã¶nemine inanÄ±yoruzâ€™â€™ diyerek eÄŸitimin sadece akademik baÅŸarÄ±dan ibaret olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sosyal yaÅŸantÄ±da elde edilecek sorumluluk ve rollerin de okulda alÄ±nan eÄŸitim ile ÅŸekillendiÄŸini belirtti. Eldek, â€˜â€™Biz Ata Koleji olarak her Ã¶ÄŸrencimiz edindiÄŸi bilgilerin yanÄ±na doÄŸa bilincini, sanatsal yeteneklerini, bilimsel dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini alsÄ±n istiyoruz. Denesin, yanÄ±lsÄ±n, sorgulasÄ±n ama hiÃ§ durmasÄ±n. Her adÄ±mda Ã¶nce kendisini, ardÄ±ndan dÃ¼nyayÄ± tanÄ±sÄ±n. Bunun iÃ§in bir TÃ¼rk Ã§ocuÄŸu olarak Ã¶nce kendi anadiline vakÄ±f olsun, kendi kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ kaybetmeden dÃ¼nyayÄ± tanÄ±yabilmek adÄ±na yabancÄ± dilleri etkin kullanabilsin. Teknolojiye hakim, hem akademik hem de sosyal yÃ¶nden kuvvetli, iliÅŸki yÃ¶netebilen Ã¶ÄŸrenciler olsun. Ã–ÄŸrensin ve Ã¶ÄŸrendiÄŸi iÃ§in mutlu olsun. En Ã¶nemlisi de Ã¶nce iyi birey, sonra iyi bir Ã¶ÄŸrenci olsunâ€™â€™ diyerek sÃ¶zlerini sonlandÄ±rdÄ±.

    Ata Koleji, geleceÄŸi emanet ettiÄŸimiz Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± en iyi yerlere getirebilmek adÄ±na Ã§Ä±kÄ±lan bu uzun ve meÅŸakkatli yolda, tÃ¼m bu anlatÄ±lanlarÄ± hayata geÃ§irecek gÃ¼Ã§lÃ¼ akademik kadrosuyla birlikte daima Ã¶ÄŸrencilerinin yanÄ±nda olmaya devam ediyor.

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