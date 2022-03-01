AÖL online sınav girişi nasıl yapılır? Açık Lise (AÖL) online sınav giriş ekranı!

MEB Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem sınavları başladı! Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu’nda eğitim gören binlerce öğrenci kendilerine atanan derslerden oluşan testleri online sınav sistemine girerek tamamlayacak. Peki, Açık öğretim lise sınavı ne zaman? Açık lise sınavlarına nasıl girilir? AÖL 2. Dönem sınavı online mı olacak? Açık öğretim lise giriş ekranı!

Açık Öğretim Kurumları(Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu), 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. dönem online (çevrim içi) sınavları başladı.

AÇIK ÖĞRETİM LİSE SINAVI NE ZAMAN?

Açık lise 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. dönem sınavları için online sınav sistemi 1 Mart 2022 (saat 09.30’dan) – 10 Mart 2022 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacak. Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklar. Öğrenciler, aynı eğitim ve öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınav türlerinden yalnızca birine katılabilecekler. Online sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecek.

AÇIK LİSE SINAVLARINA NASIL GİRİLİR?

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklar. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyecekler. Sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesi öğrenciler tarafından onaylanacak. Online sınav uygulaması başlamadan önce sınav kuralları elektronik ortam üzerinden öğrenciye bildirilecek. Bu bildirim ile öğrenci, sınav kurallarını kabul etmiş sayılacak.

AÖL sınava giriş ekranı için tıklayın!

AÖK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ ŞİFRE YENİLEME NASIL YAPILIR?

Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan ‘şifremi unuttum’ seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebilecekler.

AÇIK LİSE SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK? AÖL SINAV KAÇ DAKİKA?

Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecek. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacak. Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 15 dersten sınava katılabilecek. Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine ‘Sınavı Bitir’ butonu olacak. Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklar. Öğrenciler, istedikleri zaman sınavı bitirebilecekler. Sınavı süresi içinde bitirmeyen öğrenciler için 25 dk. sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek.

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