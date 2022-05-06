AÖF final giriş belgesi yayınlandı mı? 2021-2022 bahar dönemi final sınavı ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2021-2022 bahar dönemi final sınavı için heyecan dorukta. Peki AÖF final sınavı ne zaman, AÖF final giriş belgesi yayınlandı mı?

AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman?

Anadolu Üniversitesi AÖF 2021-2022 yılı bahar dönemi final sınavı, 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleşecek. AÖF yaz okulu sınavı ise 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.

AÖF final sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?

AÖF final sınavı giriş belgesi yayınlanmadı. AÖF sınav giriş belgelerinin sınava bir hafta kala yayınlanması bekleniyor.

AÖF geçme notu kaçtır?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir.Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır. Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30’u, dönem sonu sınav notunun %70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır. İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40’ı, dönem sonu sınav notunun %60’ı alınarak “Başarı Notu” hesaplanır. Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların “Başarı Notu”na katkısı; ara sınav notunun %30’u, ödev notunun %20’si, dönem sonu sınav notunun %50’sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun “Başarı Notu”na katkısı %100’dür.

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez.