ALES saat kaçta bitiyor? ALES kaç yıl geçerli? ALES sonuçları ne zaman açıklanır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022 ALES/1) bugün yapılacak. Adaylar, Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacak. ALES saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacak. Peki, ALES saat kaçta bitiyor? ALES kaç dakika? ALES kaç yıl geçerli? ALES’ten en erken kaçta çıkılır? ALES soru ve cevapları ne zaman açıklanır? ALES sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar…

ALES KAÇ DAKİKA SÜRECEK, KAÇTA BİTECEK?

ALES saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) sürecek. Buna göre ALES sınavı saat 12:30'da sona erecek.

ALES KAÇ DAKİKA?

ALES sınavında adaylara 150 dakika süre verilecek.

ALES’TEN EN ERKEN KAÇTA ÇIKILIR?

Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri yasak. ALES sınavından en erken 11.50'de en geç 12.15’te çıkılabilecek.

ALES SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM'nin daha önce gerçekleştirdiği sınavlar göz önüne alındığında sınav sorularının aynı gün içerisinde ya da sınavdan birkaç gün sonra açıklanması bekleniyor.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntülenecek. ALES sınav sonuçları 12 Mayıs 2022 tarihinde ilan edilecek.

ALES KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır. ALES sınavının sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca ALES puanı kullanılabilmektedir.