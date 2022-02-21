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    EğitimALES başvuru ücreti ne kadar, başvuru kılavuzu yayımlandı mı? ALES ne zaman 2022?
    HaberlerEğitim Haberleri ALES başvuru ücreti ne kadar, başvuru kılavuzu yayımlandı mı? ALES ne zaman 2022?
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    ALES başvuru ücreti ne kadar, başvuru kılavuzu yayımlandı mı? ALES ne zaman 2022?

    2022 ALES/1 başvuruları başladı. Sınava başvurular, 21 Şubat – 03 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacak. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1), 17 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak. Peki, ALES başvuru ücreti ne kadar? İşte ALES başvuru kılavuzu ve ALES sınav ücreti...

    21.02.2022 - 10:38 |
    ALES başvuru ücreti ne kadar, başvuru kılavuzu yayımlandı mı? ALES ne zaman 2022?

    ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES başvuruları başladı. Sınava başvurular, 21 Şubat – 03 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir. İşte ALES başvuru ücreti ve başvuru kılavuzu…

    ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    ALES sınav ücreti 185 TL olarak belirlendi. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

    Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

    Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-ALES kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

    2022 ALES/1 BAŞVURU KILAVUZU

     

     

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