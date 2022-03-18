96. Özel Güvenlik Sınav sonuçları sorgulama ekranı! EGM ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı 2022?
ÖGG sonuçları merak ediliyor. 27 Şubat’ta yapılan 96. Temel Eğitim ve 72. Yenileme Eğitimi Yazılı Sınavı 79 ilde tamamlanmış ve gözler ÖGG sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilmişti. ÖGG sınav sonuçları açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan sınav sonuçları için araştırmalar başladı. İşte ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı…
18.03.2022 - 10:42 |
ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu yanıt buldu. 96. Dönem ÖGG sınav sonuçları EGM tarafından duyuruldu. ÖGG sınav sonuçları EGM üzerinden sorgulanabilecek. Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığı 21 Mart ve 23 Mart olarak açıklandı. İşte 96. özel güvenlik sınav sonuçları sorgulama…
ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
ÖGG sınav sonuçları açıklandı.
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