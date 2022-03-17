18 Mart okullar tatil mi, kar nedeniyle Cuma gÃ¼nÃ¼ okullar tatil ilan edildi mi Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikayaâ€™dan kar aÃ§Ä±klamasÄ±

Ä°stanbul iÃ§in kar uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°stanbul'da yoÄŸun bir kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re; 18.03.2021 Cuma gÃ¼nÃ¼nden itibaren Ä°stanbulâ€™da aralÄ±klÄ± ve yerel olmak Ã¼zere kuvvetli kar saÄŸanaklarÄ± bekleniyor. Cumartesi gÃ¼nÃ¼ kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n etkisini daha da arttÄ±racak, Pazar gÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸle saatlerine kadar iÃ§ ve yÃ¼ksek kesimleri aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olmak Ã¼zere yer yer yoÄŸun olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.Â

18 MART OKULLAR TATÄ°L MÄ°?

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yarÄ±n saat 05:00'ten itibaren etkili olmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi kaydedildi.Â RÃ¼zgarÄ±n kuzey ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerden kuvvetli ve kÄ±sa sÃ¼reli fÄ±rtÄ±na (40-70 km/sa) ÅŸeklinde esmesi bekleniyor. Kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±yla birlikte ulaÅŸÄ±mda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rÃ¼zgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmalÄ±dÄ±r."

Meteorolojiden peÅŸ peÅŸe yapÄ±lan uyarÄ±larÄ±n ardÄ±ndan bir aÃ§Ä±klama da Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi. YarÄ±n (cuma) baÅŸlayacak olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na iliÅŸkin uyarÄ± yapan Vali Yerlikaya, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Meteoroloji BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n verilerine gÃ¶re, 18 Mart Cuma gÃ¼nÃ¼ (yarÄ±n) Ä°stanbulâ€™da aralÄ±klÄ± ve yerel olarak kuvvetli kar saÄŸanaklarÄ± bekleniyor.

Kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n cumartesi gÃ¼nÃ¼ etkisini artÄ±rarak devam etmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Dikkatli olalÄ±m, tedbiri elden bÄ±rakmayalÄ±m."

Vali Yerlikaya ayrÄ±ca, karla mÃ¼cadele iÃ§in gerekli toplantÄ±larÄ±n ve hazÄ±rlÄ±klarÄ±n, Ä°BB BaÅŸkanÄ± Ekrem Ä°mamoÄŸlu'nun da katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Vali Yerlikaya okullarÄ±n durumuna yÃ¶nelik bir aÃ§Ä±klamada bulunmadÄ±.

Marmara

Ã‡ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, bÃ¶lgenin batÄ±sÄ±nda yaÄŸmur ve saÄŸanak, zamanla doÄŸusu ile KÄ±rklareli'nin yÃ¼kseklerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor. RÃ¼zgÃ¢rÄ±n, kuzey ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Ege

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren Ä°Ã§ Ege'nin yaÄŸmur ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmurlu, yÃ¼ksek kesimlerinin yer yer kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iÃ§ kesimlerinde buzlanma ve don olayÄ± bekleniyor.

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Akdeniz

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, BatÄ± ve Orta Akdeniz'in iÃ§ kesimlerinin yaÄŸmur ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmurlu, yÃ¼ksek kesimlerinin kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, Hatay, Osmaniye ve KahramanmaraÅŸ Ã§evrelerinin yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iÃ§ kesimlerde buzlanma ve don olayÄ± bekleniyor.

Ä°Ã§ Anadolu

Ã‡ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayÄ± bekleniyor.

BatÄ± Karadeniz

Ã‡ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, kÄ±yÄ±larda yaÄŸmur ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmurlu, zamanla kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, iÃ§ kesimlerde kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayÄ± bekleniyor.

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Orta ve DoÄŸu Karadeniz

Ã‡ok bulutlu, kÄ±yÄ± kesimlerinin yaÄŸmur ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmurlu, iÃ§ ve yÃ¼ksek kesimlerinin kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, bu gece saatlerinde Trabzon'un doÄŸusu, Rize ve Artvin Ã§evrelerinde kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bÃ¶lge genelinde buzlanma ve don olayÄ± bekleniyor. DoÄŸu Karadeniz'in iÃ§ kesimlerinin yÃ¼ksek kar Ã¶rtÃ¼sÃ¼ bulunan eÄŸimli yamaÃ§larÄ±nda Ã§Ä±ÄŸ tehlikesi bulunmaktadÄ±r.

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DoÄŸu Anadolu

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bÃ¶lgenin kuzey ve batÄ± kesimleri ile MuÅŸ ve Bitlis Ã§evrelerinin karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. BÃ¶lge genelinde buzlanma ve don olayÄ± bekleniyor. YÃ¼ksek kar Ã¶rtÃ¼sÃ¼ bulunan eÄŸimli yamaÃ§larÄ±nda Ã§Ä±ÄŸ tehlikesi bulunmaktadÄ±r.

GÃ¼neydoÄŸu Anadolu

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis, AdÄ±yaman, ÅžanlÄ±urfa ve DiyarbakÄ±r Ã§evrelerinin yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doÄŸusunda buzlanma ve don olayÄ± bekleniyor.

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