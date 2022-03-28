1 haftalık tatil ne zaman, okullar ne zaman 1 haftalık tatil olacak? Nisan ara tatili ne zaman 2022?

Okullarda, koronavirüs sonrası yüz yüze eğitim yoğun bir şekilde devam ederken, ara tatil ile nisan ayında bir dinlenme molası olacak. Peki, Nisan ara tatili ne zaman 2022?

NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN 2022?

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan arasında olacak, hafta sonu ile birlikte tatil sayısı 9 güne çıkacak.

1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,

Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak

Milli Eğitim Bakanı Özer, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği kentte, Ordu Valiliği'ni ziyaret etti. Çiçekle karşılanan Bakan Özer, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Gazetecilere açıklama yapan Özer,

Bugün itibarıyla 850 bin dersliğimizin sadece 434'ünde vaka nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdik. Yani şu anda bizim eğitim sistemimizde bulunan dersliklerin toplam sayısının binde birinin çok altında, ‘Omicron' varyantı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmiş oldu.

İnşallah Sağlık Bakanlığı'nın önermiş olduğu önerilere harfiyen riayet ederek tüm okullarımızda nasıl birinci dönemde 5 ay hiçbir kesintiye uğramadan eğitime devam ettiysek inşallah bu dönem de yüz yüze eğitime kararlılıkla uyarak nihayetlendireceğiz. Ben bu süreçte öğretmenlerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.