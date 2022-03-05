DÄ±ÅŸarÄ±dan yalnÄ±zca bir saray gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor ama gerÃ§ek aslÄ±nda hiÃ§ de gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ gibi deÄŸil! Portekiz'de yerin altÄ±na doÄŸru inÅŸa edilen kule gÃ¶renleri hayrete dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼yor. UNESCO DÃ¼nya MirasÄ± kapsamÄ±nda korunan bu yerin gizemi ise yÃ¼zyÄ±llardÄ±r Ã§Ã¶zÃ¼lemedi.

BÄ°RÃ‡OK SAHÄ°BÄ° OLDU

Portekiz'in Sintra bÃ¶lgesinde bulunan Quinta da Regaleira SarayÄ±'nÄ±n yÃ¼zyÄ±llar boyunca birÃ§ok sahibi oldu. Ancak sarayÄ± bugÃ¼nkÃ¼ bilinen haline getiren kiÅŸi 20. yÃ¼zyÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda Portekiz'in Ã¼nlÃ¼ bÃ¶cek bilimcisi Carvalho Monteiro oldu. Monteiro sarayÄ± satÄ±n alarak Ä°talyan mimar Luigi Manini'ye sarayÄ± baÅŸtan yaptÄ±rdÄ±. Belki de tÃ¼m deÄŸiÅŸimler sarayÄ±n son sahibi Carvalho Monteiro sayesinde oldu.

TAPINAK ÅžÃ–VALYELERÄ°'NÄ°N MEKANI OLDU

Carvalho Monteiro, Katolik bir askeri tarikat olan TapÄ±nak ÅžÃ¶valyeleri'ne derin bir ilgi duyuyordu. SarayÄ± satÄ±n alan Monteiro, Luigi Manini'den yenileme esnasÄ±nda sarayÄ±n iÃ§inde Pagan ve Hristiyan sembollerine yer vermesini istedi.

Yenileme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saray zamanla tapÄ±nakÃ§Ä± adaylarÄ±n kabul tÃ¶renlerinin baÅŸlangÄ±Ã§ noktasÄ± haline geldi.





KÄ°MSE ORADA NE OLDUÄžUNU BÄ°LMÄ°YOR

YÄ±llarca tapÄ±nak ÅŸÃ¶valyelerinin gizli toplantÄ±larÄ±na hizmet ettiÄŸi bilinen bu kulenin iÃ§inde neler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kimse bilmedi. Bu toplantÄ±lar artÄ±k aktif bir ÅŸekilde yapÄ±lmÄ±yor. Ancak Quinta da Regaleira'da bir zamanlar gizli toplantÄ±larÄ±n yapÄ±lÄ±yor olmasÄ± ve kulenin gizemli hali, ziyaretÃ§iler tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼ ve gÃ¶rmeye de devam ediyor.

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BAÅžKA BÄ°R DÃœNYAYA AÃ‡ILIYOR

Regaleira SarayÄ±'nÄ±n bahÃ§esinin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼, mimarisinin garipliÄŸi de oldukÃ§a gÃ¶ze Ã§arpÄ±yor. Kendinizi ansÄ±zÄ±n bir 'kulenin dibinde' bulabileceÄŸiniz Quinta da Regaleira size gizemli dÃ¼nyanÄ±n kapÄ±larÄ±nÄ± aralÄ±yor. Quinta da Regaleira'nÄ±n bahÃ§esi ve sarayÄ±n bulunduÄŸu yerin altÄ± gizli geÃ§itler ve labirentlerle dolu.

DÃœNYA MÄ°RASI LÄ°STESÄ°NDE

Gotik mimari Ã¶rneÄŸini yansÄ±tan kule bugÃ¼n bile hÃ¢lÃ¢ bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rÃ¼yor. DÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda sahip olduÄŸu Ã¼rkÃ¼tÃ¼cÃ¼ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ kendisine hayran bÄ±rakmak iÃ§in yeterli. TapÄ±nak ÅŸÃ¶valyelerinin ardÄ±ndan baÅŸka gizli Ã¶rgÃ¼tlere de kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§an bu kule UNESCO DÃ¼nya MirasÄ± listesinde yer alÄ±yor.



HARRY POTTER'A Ä°LHAM VERDÄ°

SarayÄ±n bahÃ§esinde bulunan tersine kule kadar sarayÄ±n kendisinin de gizemli bir yapÄ±ya sahip olduÄŸu bilinen bir gerÃ§ek. Ã–zellikle duvarlarÄ±nda Ã§ok sayÄ±da sembol ve simgenin yer aldÄ±ÄŸÄ± Quinta da Regaleira SarayÄ± birÃ§ok esere de ilham oldu.

Ã–yle ki Portekiz'deki bu gizemli sarayÄ±n Ã¼nlÃ¼ yazar J.K Rowling'e, Harry Potter serisini yazarken ilham verdiÄŸi de sÃ¶yleniyor.

EN SON 1998 YILINDA RESTORE EDÄ°LDÄ°

En son 1998 yÄ±lÄ±nda restore edilen saray halkÄ±n ziyaretine yine aynÄ± yÄ±lda aÃ§Ä±ldÄ±. BeÅŸ kattan oluÅŸan sarayda tÃ¼m katlarÄ± ziyaret etmek mÃ¼mkÃ¼n.

TAMAMEN DOÄžAL BÄ°R OLUÅžUM

DÃ¼nyanÄ±n bir diÄŸer ucunda ise buna benzer bir oluÅŸumdan bahsetmek mÃ¼mkÃ¼n. Ancak biri insan eliyle yapÄ±lmÄ±ÅŸken diÄŸeri tamamen doÄŸal bir oluÅŸum. Kuzey Kutbu'nun en derinlerinde Sibirya'da tam 17 tane devasa krater keÅŸfedildi. Sebebinin ne olduÄŸuyla ilgili uzmanlarÄ±n birkaÃ§ fikri var, araÅŸtÄ±rmalar sÃ¼rÃ¼yor. Ancak bu oluÅŸumda ilgili en Ã¶nemli detay Ã§ukurlarÄ±n bir baÅŸka dÃ¼nyaya aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor olmasÄ±. TÄ±pkÄ± Quinta da Regaleira SarayÄ±'nÄ±n bahÃ§esindeki yeraltÄ± kulesi gibi Sibirya'da yerleÅŸim olmayan bir bÃ¶lgede bÃ¼yÃ¼k oyuklar meydana geldi.

Kuzey Kutbu'nda, Sibirya'da donmuÅŸ topraÄŸÄ±n yÃ¼zeyinde devasa bir Ã§ukur daha keÅŸfedildi. GÃ¶renleri hem endiÅŸeye hem de hayrete dÃ¼ÅŸÃ¼ren bu Ã§ukurun yeraltÄ±nda yaÅŸanan bir patlama sonucu oluÅŸtuÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor. TesadÃ¼fen fark edilen devasa Ã§ukur, mevcut topraklar iÃ§in ise bÃ¼yÃ¼k bir tehdit. Kuzey Kutbu'nun ortasÄ±ndaki bu deliÄŸin nasÄ±l ve neden oluÅŸtuÄŸuna dair araÅŸtÄ±rmalar devam ediyor.

'BÄ°R BULMACANIN PARÃ‡ASI'

Moskova'daki Skolkovo Bilim ve Teknoloji EnstitÃ¼sÃ¼'nden jeolog Evgeny Chuvilin, kraterin bÃ¼yÃ¼sÃ¼nÃ¼ merak eden diÄŸer araÅŸtÄ±rmacÄ±lar gibi kratere gÃ¶z atmak iÃ§in kuzeybatÄ± Sibirya'daki Yamal YarÄ±madasÄ±'na gitti. Chuvilin, patlama meydana geldiÄŸinde merkez Ã¼ssÃ¼nden yÃ¼zlerce metre uzaÄŸa toprak ve buz bloklarÄ±nÄ±n sÄ±Ã§radÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Krateri yÃ¼ksek bir baskÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k Ã§apta bir gÃ¼Ã§ olarak tanÄ±mlayan araÅŸtÄ±rmacÄ±, bu bÃ¼yÃ¼k boÅŸluÄŸun neden bu kadar derin olduÄŸunun hÃ¢lÃ¢ bÃ¼yÃ¼k bir sÄ±r olduÄŸunu vurguladÄ±. Chuvilin'e gÃ¶re Ã¶nceki kraterlerin de varlÄ±klarÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurulduÄŸunda oluÅŸan 17'nci krater bÃ¼yÃ¼k bir bulmacanÄ±n parÃ§asÄ± olabilir.

OLAÄžANDIÅžI OYUKLAR

Rusya Bilimler Akademisi Petrol ve Gaz AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼'nden Igor Bogoyavlensky, insansÄ±z hava aracÄ± pilotu olarak tÃ¼m cesaretini topladÄ± ve kraterin Ã§ok yakÄ±nÄ±na gitti. Igor Bogoyavlensky bu deneyimle ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda krateri Ã§ekmek iÃ§in Ã¼Ã§ kez yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sonunda 3D model iÃ§in verileri almayÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Elde edilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler kraterin iÃ§inde irili ufaklÄ± maÄŸaralarÄ±n ve baÅŸka oyuklarÄ±n oluÅŸtuÄŸunu gÃ¶sterdi. Bu veriler sonucunda da bilim insanlarÄ±nÄ±n hipotezi bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de doÄŸrunladÄ±. Bilim insanlarÄ±na gÃ¶re metan gazÄ± buzdaki bir boÅŸlukta birikerek ve patlayarak yer seviyesinde bir oyuÄŸun ortaya Ã§Ä±kmasÄ±na neden oldu.

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