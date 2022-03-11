Ünlü oyuncu Emilio Delgado, hayatını kaybetti

Türkiye'de de çocukların çok sevdiği Susam Sokağı'nda "Fix-it" adlı tamirci dükkanı sahibi Luis'i canlandıran Emilio Delgado, 2020 yılında yakalandığı kemik kanseri hastalığından kurtulamayarak hayatını kaybetti.

1971 yılında Susam Sokağı kadrosuna katılan Emilio Delgado'nun ölüm haberini eşi Carol verdi. Ünlü oyuncu New York'taki evinde öldü.

EMILIO DELGADO KİMDİR?

40 yıl boyunca Susam Sokağı'nda oynayan Luis Delgado, o dönemde TV'lerde Latin karakterlere iyi insan rolleri fazla verilmediği için dikkat çekmişti.

Delgado, geçen yıl verdiği bir röportajda "Bir Latin olarak benden genelde ya bir haydutu ya da bir çete üyesini oynamamı istiyorlardı" diyerek bu konuya dikkat çekmişti.

Delgado en son Aralık 2021'de New York'ta Susam Sokağı için çekilen belgeselin gösterimine katıldı.

Delgado'nun oynadığı Luis karakteri 40 yıl boyunca evlenmiş ve bir kız çocuğu sahibi olmuştu. Çocuklar, bir Latin ailesinin kültürünü ve yaşam tarzını bu şekilde öğrenmişti. Luis karakteri 2015 yılında Susam Sokağı'ndan çıkarıldı.

1940 yılında Kaliforniya'da doğan Delgado, Susam Sokağı dışında PBS'te Song of the Race dizisinde de oynadı. Broadway'de çeşitli tiyatrolarda çalıştı. Susam Sokağı'ndan ayrıldıktan sonra The Lou Grant Show, Hawaii 5-0, Police Story ve Quincy gibi yapımlarda boy gösterdi.